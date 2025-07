Pîslaru: Reforma pensiilor speciale e jalon cheie în cererea de plată nr. 3

Întrebat dacă va fi o problemă în discuțiile cu Bruxelles-ul faptul că pachetul 2 de măsuri fiscal-bugetare ar putea fi amânat până spre toamnă, ministrul Investițiilor Europene, Dragoș Pîslaru, a spus că nu crede această reformă e jalon în cererea numărul 3 de plată din PNRR.

„Nu cred că este o problemă o amânare de o săptămână – două, adică, până la urmă, eu ce vă pot confirma, este decizia prim-ministrului și faptul că există un program de guvernare agreat în coaliție cu privire la reformele mari. În acest moment, nu există niciun fel de dubiu că reforma pensiilor speciale va fi aprobată. Aici nu există niciun dubiu în timp util. (…) Din perspectiva mea, ca negociator și coordonator pe Planul Național de Redresare și Reziliență, eu această reformă o am ca un jalon cheie pentru ceea de plată 3, care are niște elemente de suspendare. Și ce mă interesează pe mine este să pot să mă asigur că Guvernul bifează până pe 25 noiembrie în acest an, absolut toată adoptarea, inclusiv cu tot procesul legislativ până la președinte, deci fără să se întoarcă din nou în Curtea Constituțională”, a spus Dragoș Pîslaru la Antena 3 CNN.