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BNR se delimitează de afirmațiile lui Eugen Rădulescu: Opiniile angajaților pe conturile personale nu reprezintă poziții oficiale

Banca Națională a României (BNR) a venit, marți, cu precizări în legătură cu afirmațiile făcute de consilierul Eugen Rădulescu, potrivit cărora viitorul economiei țării noastre rămâne extrem de incert și că „mașina în care ne aflăm se îndreaptă cu toată viteza spre zid”.
BNR se delimitează de afirmațiile lui Eugen Rădulescu: Opiniile angajaților pe conturile personale nu reprezintă poziții oficiale
Diana Nunuț
25 aug. 2026, 15:30, Economic
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Marți, BNR a venit cu precizări în legătură cu afirmațiile făcute de consilierul Eugen Rădulescu, acesta lansând critici dure la adresa politicienilor și sindicatelor.

BNR subliniază că mesajele și punctele de vedere oficiale ale băncii centrale sunt comunicate exclusiv prin canalele instituției și de către reprezentanții care au un mandat oficial de comunicare și reprezentare, asumat explicit în momentul declarației publice.

În comunicatul transmis marți, banca centrală atrage atenția că „mesajele și opiniile exprimate de angajați ai BNR pe conturile personale de pe rețelele sociale (Facebook, LinkedIn, Instagram, X etc.) reprezintă opinii personale și nu constituie luări de poziții oficiale ale băncii centrale”.

Instituția recomandă, pentru verificarea pozițiilor sale oficiale, consultarea website-ului BNR și a conturilor oficiale de pe rețelele sociale.

„Pentru informații și poziții oficiale din partea băncii centrale, recomandăm consultarea exclusivă a canalelor oficiale de comunicare ale BNR”, transmite banca centrală.

Consilierul lui Isărescu: Demența politicienilor a ajuns la paroxism, sunt siderat de inconștiența sindicatelor

Reacția BNR vine după ce luni, Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR Mugur Isărescu, a criticat în termeni extrem de duri clasa politică, afirmând că „demența politicienilor a ajuns la paroxism”

„Încet, dar tot mai sigur, ne îndreptăm spre dezastru. PNRR se va încheia fără ca România să beneficieze de ultimele tranșe. Demența politicienilor a ajuns la paroxism: după ce PSD a îngropat finanțele publice prin politica sa dincolo de iresponsabilă din 2024 și s-a opus cu o îndârjire sinucigașă oricărei reforme cât timp a făcut parte din guvern, acum acționează pentru a fi sigur că S&P ne va coborî în categoria țărilor nerecomandate investițiilor.

Eugen Rădulescu critică în termeni foarte duri și poziția sindicatelor.

„Eu sunt siderat de inconștiența sindicatelor. Va să zică, menținerea nemodificată a veniturilor nominale pentru o parte a salariaților din sectorul public este absolut inacceptabilă, da? Când țara a depășit 60% din PIB datorie publică, iar deficitul se înțepenește undeva pe la 6% din PIB într-un an, cine și cum anume visează aceste sindicate că le va îmbunătăți veniturile în anii care urmează? Domnilor, treziți-vă! Vor urma scăderi dramatice de venituri nominale, șomaj, inflație cu două cifre – iar asta pentru mulți ani de aici înainte”, a adăugat Rădulescu.

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