​Bogdan Badea, CEO, eJobs: Doar 40% din anunţurile de angajare au salariul la vedere. În 2019, procentul era la 15%

Criza sanitară şi lupta pentru resurse umane a dus procentul anunţurilor de job-uri care publică şi salariul oferit în mod transparent de la 10-15% în 2019 până la 40% în prezent. Totuşi, nivelul este unul mic, crede Bogdan Badea, CEO, eJobs, iar soluţia pentru a ajunge la idealul de 100% joburi cu salariul la vedere este o directivă care să oblige companiile să publice nivelul salarial oferit.

„Avem 40% din anunţuri cu salariul la vedere de circa trei-patru ani. Oricât de mult am încerca să împingem transparenţa salarială, nu am depăşit şi nu am scăzut sub 40%. E clar că o directivă este singura şansă pentru România pentru a avea 100% transparenţă salarială în anunţurile de angajare, altfel nu putem, decât dacă luăm o măsură mai drastică.

Înainte de pandemie eram la 15-20% . Pentru că lupta de atragere în 2021-2022 a fost aprigă între companii, multe dintre ele au luat decizia de a publica salariul la vedere. Avem o creştere de la 10-15% în 2019, până la 40% din anunţuri cu salariul la vedere astăzi”, a spus Bogdan Badea, CEO, eJobs. El a fost prezent la conferinţa ZF HR Conference 2024.

Alte declaraţii ale lui Bogdan Badea, CEO eJobs:

Suntem sub anul trecut la piaţa forţei de muncă, avem circa 10% ofertă locuri de muncă sub anul trecut în primele 10 luni ale anului 2024. Au fost anumite industrii care au scăzut, am avut o frânare destul de puternică şi se vede. Centrele de servicii, call centere sunt pe primele locuri în continuare. Retailul tradiţional, comerţul alimentar şi nonalimentar rămân sus. Avem câteva industrii care au stagnat – producţia, IT-ul, acolo locurile de muncă noi în economie nu au venit aşa cum ne aşteptam. Centrele de servicii sunt singura industrie care ţin sus joburile remote. Avem o scădere de la an la an de 1%.

Am ajuns la 2% joburi remote în 2024, de la 10% în 2021. În continuare, din centrele de servicii vedem cele mai multe oferte de joburi remote 100%, nu hibrid, care nu are legătură cu cele remote.

Avem foarte multe oferte de joburi, avem 10% în plus faţă de anul trecut. Dacă excludem din ultimii 25 de ani pandemia şi criza din 2009, avem cele mai multe aplicări din ultimii 25 de ani în acest an, în 2024.

O mare parte procentuală din mediul privat câştigă salariul minim, care a crescut în ultimii trei ani. Minima a fost împinsă în sus şi atunci media a crescut, artificial. Chiar dacă ne uităm la salariul mediu spre minim, acolo era cel din zona de comerţ, industrie. Jucătorii din aceste industrii şi-au dat seama că nu mai pot plăti aşa de jos. Acolo au fost creşterile cele mai mari procentuale în economia românească, la salariile mici pentru că nu mai ai şanse să atragi pe cineva să muncească cu 2.500 de lei într-un mall, în retailul alimentar. Nu cred că de la mediu în sus creşterile salariale au fost de două cifre în 2024, dar în zona de jos au fost în cele două cifre.

Pe zona de diferenţă salarială dintre femei şi bărbaţi suntem printre cele mai bune ţări, avem 4,5% diferenţă între salariul femeilor şi bărbaţilor. Sunt ţări din Vest, germanice, care au spre 20% diferenţă salarială între femei şi bărbaţi.