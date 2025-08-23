Statele Unite preiau 10% din Intel, printr-o investiție de 8,9 miliarde de dolari

Intel a anunțat vineri că guvernul american va face o investiție de capital de 8,9 miliarde de dolari, finanțată prin granturi federale deja aprobate în cadrul Chips Act 2022, dar care nu fuseseră încă alocate. Acordul va oferi Washingtonului o participație de aproximativ 9,9% în companie, informează Financial Times.

„Este o afacere extraordinară pentru America și, de asemenea, o afacere extraordinară pentru Intel. Construirea de semiconductori și cipuri de ultimă generație, ceea ce face Intel, este fundamentală pentru viitorul națiunii noastre”, a scris Trump pe platforma Truth Social.

Anunțul marchează cel mai recent pas al președintelui către o abordare mai intervenționistă față de corporațiile americane, apropiată de capitalismul de stat european din anii ’60, mai degrabă decât de ortodoxia pieței libere din SUA.

Potrivit Intel, guvernul va achiziționa acțiunile la 20,47 dolari bucata. Consiliul de administrație al Intel a aprobat tranzacția, care nu necesită și aprobarea acționarilor, au precizat surse familiare cu tranzacția pentru FT.

Potrivit Financial Times, Tan a discutat anterior cu miliardarul japonez Masayoshi Son, fondatorul SoftBank, despre o posibilă achiziție a diviziei de fabricare. Luni, SoftBank a anunțat că va cumpăra acțiuni Intel în valoare de 2 miliarde de dolari.

Tan a afirmat, vineri, că Intel este „profund angajată să se asigure că cele mai avansate tehnologii din lume sunt produse în America”.

Acțiunile Intel au crescut vineri cu 5,5%.