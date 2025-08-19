SUA obține încă un partener cheie în proiecte de tehnologie. SoftBank investește 2 miliarde de dolari în acțiuni Intel

SoftBank din Japonia a fost de acord să investească 2 miliarde de dolari în Intel, sprijinind producătorul american de cipuri aflat în dificultate, în timp ce administrația Trump ia în considerare propria investiție în companie, scrie FT.

SoftBank a convenit să cumpere acțiuni ordinare Intel în valoare de 2 miliarde de dolari direct de la companie, plătind 23 de dolari pe acțiune, tranzacția fiind supusă condițiilor obișnuite de închidere, a precizat Intel într-o declarație.

Investiția ar reprezenta aproximativ 2% din Intel.

Președintele și directorul executiv Masayoshi Son a declarat că investiția subliniază „angajamentul SoftBank de a susține tehnologia și leadershipul în producția din SUA”.

Directorul executiv al Intel, Lip-Bu Tan, a spus că a „lucrat îndeaproape” cu Son timp de decenii, adăugând că „apreciază încrederea pe care acesta a acordat-o Intel prin această investiție”.

Trump a cerut demisia lui Tan, apoi s-a răzgândit

Acțiunile Intel au crescut cu aproximativ 5% în tranzacțiile după închiderea bursei, în urma anunțului. Tan, care a preluat conducerea Intel în martie, a avut parte de un tratament volatil din partea administrației Trump în ultimele săptămâni.

Președintele Donald Trump a cerut inițial demisia lui din motive de securitate, dar ulterior a acceptat să se întâlnească cu Tan săptămâna trecută pentru a discuta opțiunile pentru Intel.

Guvernul SUA explorează de atunci propria sa participație directă în producătorul de cipuri, care a beneficiat de aproximativ 7,9 miliarde de dolari în subvenții guvernamentale pentru producție în baza Chips Act din 2022.

Știrile privind o posibilă investiție guvernamentală au dus la o creștere de aproximativ 12% a acțiunilor Intel în ultima săptămână.

Tan a avertizat că Intel ar putea renunța în următorii ani la fabricarea celor mai avansate cipuri dacă nu reușește să atragă clienți mari pentru afacerea sa. O retragere a Intel ar marca un regres semnificativ pentru ambițiile SUA de a readuce mai multă producție de semiconductori pe teritoriul american.

El a încetinit, de asemenea, construcția noilor fabrici Intel din Ohio, invocând problemele financiare ale companiei.

Sub conducerea predecesorului său, Pat Gelsinger, Intel a încercat să-și reinventeze afacerea de producție pentru a construi și pentru clienți externi. Dar compania s-a străduit să obțină comenzi de la marii designeri de cipuri — precum Nvidia, Apple sau Qualcomm — care ar fi făcut investițiile masive rentabile.

Anul trecut, SoftBank a purtat discuții cu Intel despre producerea unui cip de inteligență artificială, dar negocierile au eșuat, deoarece grupul american a intrat într-un plan drastic de reducere a costurilor.

SoftBank-ul lui Son a jucat un rol tot mai important în proiecte mari de investiții în SUA, inclusiv inițiativa Stargate de 500 de miliarde de dolari, anunțată în ianuarie împreună cu OpenAI și Oracle, care își propune să dezvolte infrastructura de inteligență artificială a țării.