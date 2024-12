Bursa de Valori Bucureşti explorează opţiunile de înfiinţare a unei Burse de Valori la Chişinău

„Îndelungata experienţă pe care Bursa de Valori Bucureşti a acumulat-o în cei 30 de ani de existenţă îi va permite să folosească cunoştinţele sale pentru a pune bazele unei burse de valori moderne în Republica Moldova, pentru a construi o piaţă de capital robustă în ţara vecină şi, totodată, pentru a stimula cooperarea regională între cele două ţări. BVB doreşte, astfel, să ofere acces la finanţare companiilor din Republica Moldova, care alături de cele din România, să devină, în timp, lideri regionali. BVB este convinsă de potenţialul substanţial de creştere al economiei din Republica Moldova, iar dezvoltarea unei pieţe de capital competitive în jurul viitoarei Burse de Valori Chişinău va contribui semnificativ la materializarea acestui potenţial. BVB va reveni cu detalii pe măsură ce se vor materializa următorii paşi din acest demers de înfiinţare a Bursei de Valori la Chişinău”, a transmis operatorul bursier.

Anunţul a fost făcut marţi dimineaţă şi de moldpres, Agenţia Informaţională de Stat din Republica Moldova, care a afirmat că statul va participa în calitate de acţionar cu o participaţie, aspect care va permite influenţarea direcţiei de dezvoltare a noii burse şi menţinerea angajamentului dezvoltării pieţei de capital în Moldova.

„Magnitudinea acestui pas, odată realizat, este de nedescris. Potenţial, o transformare fundamentală pentru întreaga noastră economie. Este o veste excelentă care deschide noi oportunităţi de dezvoltare pentru antreprenorii noştri. Bursa de Valori este acel loc civilizat, transparent, de întâlnire între antreprenor şi investitor. Doar având acces la o bursă, orice cetăţean poate deveni investitor. O bursă oferă oricui posibilitatea să-şi multiplice economiile mult mai rapid decât un depozit bancar”, a spus vicepremierul Dumitru Alaiba, ministru al Dezvoltării Economice şi Digitalizării (MDED).

Beneficiile acestei structuri constau în faptul că toţi cetăţenii vor putea investi în instrumente financiare ce ar pune baza fondurilor de pensii şi asigurări private. Companiile moldoveneşti vor avea acces mai simplu la capital românesc şi internaţional prin intermediul tehnologiilor avansate de tranzacţionare. De asemenea, vor fi atraşi investitori instituţionali globali ce vor integra companiile moldoveneşti în lanţurile valorice globale.

„Parteneriatul cu Bursa de Valori Bucureşti, o instituţie prestigioasă, aduce expertiză şi credibilitate internaţională pieţei noastre de capital. Este un proiect strategic la care am muncit de zor timp de peste un an de zile împreună cu Banca Naţională a Moldovei, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Ministerul Finantelor al Republicii Moldova. An după an construim tot mai multe conexiuni peste Prut. Poduri, reţele energetice, de comunicaţie. Acest pas transformaţional, odată dus până la capăt, va servi necesităţile economiei şi fiecărui cetăţean”, rezumă vicepremierul Dumitru Alaiba.