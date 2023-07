Cablu pe sub Marea Neagră pentru transportul energiei verzi. Întâlnire a miniştrilor Energiei

Acordul dintre cele patru ţări a fost semnat în luna decembrie a anului trecut.

„În luna decembrie a anului trecut, în mandatul meu de premier, am semnat acordul dintre cele patru ţări pentru construirea unui cablu pe sub Marea Neagră, prin care să fie transportată energie verde către Europa. Astăzi, am participat la întâlnirea miniştrilor Energiei din Azerbaidjan, Georgia, România şi Ungaria, în care s-au discutat paşii procedurali pentru transpunerea în practică a acestei cooperări”, a anunţat marţi Nicolae Ciucă.

Acesta susţine că proiectul este şi un cadru regional pentru inovare în sectorul energetic, pentru soluţii comune pentru combaterea crizei încălzirii globale, dar şi un instrument pentru atragerea de investiţii în producerea electricităţii din surse regenerabile.

„Cele patru ţări formează un coridor prin care energia verde din zona Mării Caspice, care va trece pe sub Marea Neagră, va ajunge în toată Europa. Ca ţară cu ieşire la Marea Neagră, avem un rol esenţial în acest proiect, care reprezintă un element cheie în transformarea României într-un hub energetic regional”, transmite Nicolae Ciucă.