Camera de Comerţ şi Industrie eliberează de urgenţă certificate de forţă majoră firmelor afectate de războiul din Ucraina

Potrivit unui comunicat transmis luni de CCIB, în contextul în care din ce în ce mai multe firme sunt afectate de conflictul militar din Ucraina şi de instituirea Legii marţiale, Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti emite certificate pentru confirmarea existenţei cazurilor de forţă majoră, în termen de maximum 3 zile de la data depunerii ultimului act solicitat pentru completarea dosarului.

Firmele membre ale CCIB beneficiază de o reducere de până la 50%, în funcţie de nivelul de cotizaţie ales.

Se pot adresa CCIB atât firmele care lucrează cu parteneri ucraineni, cât şi cele care operează pe relaţia cu Federaţia Rusă şi cu Republica Belarus, ţări aflate sub sancţiunile impuse de SUA şi Uniunea Europeană, susţinute de majoritatea statelor lumii.

Petiţiile pentru eliberarea documentului prin care se avizează existenţa evenimentelor de forţă majoră pot fi depuse prin mijloace de comunicarea la distanţă: email, fax sau direct la sediul CCIB – Strada Ion Ghica nr 4, Bucureşti, cererile urmând a fi tratate în ordinea înregistrării.

CCIB menţionează că avizarea de către CCIB a situaţiei de forţă majoră se realizează în conformitate cu atribuţiile conferite de dispoziţiile Art. 4, lit. j) ale Legii nr. 335/2007 privind camerele de comerţ din România, cu modificările şi completările ulterioare.

Pe de altă parte, dând curs iniţiativei conducerii Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului, CCIB valorifică la maximum relaţiile deosebite pe care le are cu organizaţiile similare de peste hotare, cu membrii corpului diplomatic acreditat în România, dar şi cu diplomaţii români din străinătate pentru a oferi companiilor româneşti alternative pe lanţurile de aprovizionare şi distribuţie, perturbate de conflictul din Ucraina.

Astfel, CCIB va completa Cadrul juridic existent prin semnarea unui Acord de colaborare cu Camera de Industrie Ankara, în cadrul Forumului economic Romania-Turcia, preconizat a se organiza la finele lunii martie, la Istanbul, cu ocazia celei de a XXVII-a sesiuni a Comisiei Interguvernamentale de colaborare economică între cele două ţări.

De asemenea, CCIB anunţă că va finaliza noi înţelegeri privind cooperarea cu Camera de Comerţ şi Industrie Tripoli (în luna mai - n.r.) şi cu Camera de Comerţ şi Industrie Tunis, în marja unui Forum de afaceri organizat la CCIB cu prilejul vizitei unei misiuni economice tunisiene, în primul semestru al acestui an. În plus, CCIB are în pregătire o misiune economică pe relaţia Maroc.

Totodată, CCIB anunţă că va continua să se implice în asigurarea transportului refugiaţilor din Ucraina, indiferent de naţionalitatea acestora, de la graniţă către: Bucureşti, Iaşi, Cluj Napoca şi Târgu Mureş.

De asemenea, refugiaţii din Bucureşti vor beneficia şi de acum încolo de cazare şi masă în regim de gratuitate, datorită generozităţii unor antreprenori bucureşteni din HoReCa. Cei care decid să părăsească Bucureştiul vor avea transport gratuit asigurat, cu autocarul, către Gara de Nord.