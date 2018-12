Cancelarul Kurz, despre măsurile fiscale care ar afecta companiile austriece cu investiţii în România: Nu le spun ce să facă. Ar putea să-şi facă bagajele/ Ce spune despre statul de drept

Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, a declarat, vineri, la Palatul Cotroceni, întrebat dacă firmele austriece ar putea pleca din România din cauza măsurilor fiscale anunţate, că nu Guvernul le spune companiilor ce să facă, precizând însă că acestea "ar putea să îşi facă bagajele să plece".

"Ca să fiu cinstit, eu nu îmi fac griji pentru firmele austriece, deoarece ştiu ce firme sunt aici. Sunt unele mari, cum ar fi OMV, Erste Bank. Ar putea să îşi facă bagajele să plece, dar nu îmi fac griji pentru ele. Îmi fac griji pentru mediul economic din România. Anumite modalităţi de stabilire a preţurilor afectează preţurile la consumator. Ar trebui să fie util ca cei care se gândesc să se gândească nu doar la măsuri care sună bine, iar la finalul zilei oamenii să nu-şi mai permită lucruri pentru că au crescut preţuri. România a avut creştere economică 4%. Dificultăţi pentru oamenii mici pot să apară", a declarat cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, vineri, la Palatul Cotroceni.

Întrebat din nou dacă e posibil ca firmele austriece să părăsească România în urma măsurilor fiscale anunţate de Guvern, Kurz a replicat: "Nu sunt firme cărora guvernul austriac să le spună ce să facă. Sunt firme libere care decid pe piaţa mare. Ne gândim la Africa, Asia, Europa".

Preşedintele Klaus Iohannis a criticat din nou pachetul de măsuri fiscale anunţat de ministrul Eugen Teodorovici.

"Astfel de măsuri au un impact negativ în economie. Nu a existat pregătire trasparentă. Nu a existat un dialog cu mediul de afaceri. Atractivitatea este în creştere sau în scade în funcţie de siguranţa mediului economic (…) Este important pentru economia românească să fim atractivi (…) Ori, dacă la nivel de guvern apar de pe azi de mâine măsuri cu un impact profund în economie mulţi investitori vor sta să se gândeacă dacă să continue să investească aici. Este păcat (…) pentru că România este o locaţie economică cu potenţial mare. Dacă punem asta în pericol suntem pe calea greşită. (…) Apelul meu a fost să se vină cu un pachet de măsuri care sunt explicabile şi care au un fundament solid", a declarat Klaus Iohannis.

Cabinetul Dăncilă se va reuni, vineri, în şedinţă la Palatul Victoria, de la ora 18.30. Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat ca în această şedinţă o să fie adoptată ordonanţa de urgenţă care prevede mările fiscale, printre care se numără şi „taxa pe lăcomie”.

Cancelarul austriac, despre statul de drept: Când e o evoluţie negativă, să încercăm să corectăm

Cancelarul Austriei Sebastian Kurz a declarat, vineri la Palatul Cotroceni, că atunci când există o evoluţie negativă cu privire la democraţie şi statul de drept, este important "să reacţionăm, să încercăm să corectăm".



Întrebat dacă îşi face griji cu privire la viitoarele evoluţii ale statului de drept în România, Sebastian Kurz a răspuns: "Poate că, în ceea ce priveşte statul de drept şi democraţia, este important ca, atunci când este o evoluţie negativă, să reacţionăm, să încercăm să corectăm, pentru că democraţia şi statul de drept reprezintă baza pentru convieţuirea în pace şi libertate, reprezintă baza pentru ca fiecare om să poată trăi în siguranţă, cu demnitate, cu drepturi egale în Europa. Şi din acest punct de vedere, mă gândesc că trebuie să fim foarte atenţi şi să acţionăm atunci când apar evoluţii deviante. Mă bucur foarte mult că, în Preşedintele României, avem un garant al acestor chestiuni, că este cineva care urmăreşte şi reacţionează pentru a corecta situaţia".

Referitor la Preşedinţia Consiliului UE, cancelarul austriac a spus că predarea se acesteia României nu va fi problematică, la nivelul relaţiei cu şeful statullui Klaus Iohannis.

"În ceea ce priveşte pregătirea Preşedinţiei, eu pot să vorbesc de la nivelul Preşedinţiei Consiliului UE şi să spun că Preşedintele Iohannis se bucură de recunoaştere, are experienţă în activitatea Consiliului, iar, pentru mine şi pentru toţi ceilalţi lideri din Consiliu, este un partener de discuţii apreciat. Din acest punct de vedere, ştiu că predarea se face complet neproblematic. Mă gândesc că şi şefii de guvern din Consiliu se bucură de colaborarea cu Preşedintele Iohannis şi de Summitul de la Sibiu".

La rândul său, Klaus Iohannis a explicat că declaraţiile sale anterioare, potrivit cărora România nu ar fi pregătită să preia Preşedinţia Consiliului UE, au fost făcute într-un anumit context şi anume acela că Victor Negrescu, ministrul delegat pentru Afaceri Europene a demisionat fără prea multe explicaţii.

"Este bine să vedem declaraţiile politicienilor în contextul în care au fost făcute. Acum câteva săptămâni, am spus că noi nu suntem pregătiţi corespunzător, deoarece, la momentul acela, ministrul nostru pentru afaceri europene a renunţat în mod neaşteptat şi cu nişte explicaţii cam neclare. A fost problemă la acel moment. În mod corespunzător, am avut acele afirmaţii, deoarece, prin retragerea acelui ministru, o serie întreagă de măsuri de pregătire a Preşedinţiei au fost blocate. Dar într-un timp record, am reuşit să rezolvăm criza de personal, a fost numit un nou ministru, un diplomat cu multă experienţă în ceea ce priveşte afacerile europene, şi de aceea, după foarte scurt timp, am putut să continuăm pregătirile cu acelaşi elan".

"La două, trei săptămâni după acel moment, am spus că pregătirile merg foarte bine, iar între timp pot să afirm, fără nicio reţinere, că da, România este pregătită pentru preluarea Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene. Suntem bine pregătiţi pe această temă. Ieri am purtat o discuţie cu Guvernul român şi avem încrederea că vom gestiona în mod rezonabil această Preşedinţie, în ciuda faptului că sunt şi unele teme dificile, cum ar fi Brexit, problematica migraţiei, bugetul multianual al Uniunii. În această privinţă, dar şi în alte chestiuni, specialiştii noştri sunt pregătiţi", a completat Iohannis.

Pe 13 noiembrie, Klaus Iohannis a semnat decretul pentru numirea în funcţia de ministru delegat pentru Afacerile Europene a lui George Ciamba. Şeful statului a semnat şi decretul pentru vacantarea funcţie de către Victor Negrescu, după demisia acestuia.

Cancelarul Austriei: Am discutat cu premierul despre grijile noastre în privinţa statului de drept

Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, a afirmat, într-o declaraţie comună de presă cu premierul Viorica Dăncilă la Guvern, că a discutat cu aceasta despre îngrijorările pe care le are cu privire la statul de drept şi abordarea investitorilor internaţionali.

„Am avut ocazia să fiu oaspetele dvs astăzi aici cu ocazia predării ştafetei preşedinţiei la Consiliul UE. Pe parcursul preşedinţiei noastre am depus eforturi deosebite. Am reuşit să organizăm foarte multe dialoguri, au fost abordate multe tematici, am reuit să obţinem compromisuri, a fost o colaborare intensă şi preşedinţia a fost una de succes. Dorim toate cele bune preşedinţiei române şi îi dorim să continue munca începută de noi, vorbim despre Brexit, cadrul financiar multianual şi sper că şi subiectele importante, de exemplu accentul pus pe Balcanii de Vest vor fi continuate. Am discutat despre grijile noastre în ceea ce priveşte statul de drept şi abordarea investitorilor internaţionali. Sperăm că vom reuşi să avem un schimb bun şi să rămânem în relaţii la fel de bune. M-aş bucura ca această cooperare bilaterală să continue, mai ales dacă putem să lucrăm î inteesul comun al UE. Vă doresc succes la preşedinţia Consiliului UE”, a afirmat Sebastian Kurz, în cadrul unei declaraţii comune de presă, alături de premier, la Palatul Victoria.

Şeful Executivului a explicat că printre subiectele abordate cu cancelarul austriac se numără şi cel referitor la provocările existente la nivel european, precum cadrul financiar multianual sau Brexit.

„Am discutat despre preşedinţia Consiliului UE, deaspre dosarele importante aflate pe agenda europeană, despre trecerea lină de la preşedinţia Consiliului UE. Vreau să menţionez faptul că pe timpul preşedinţiei Austriei la Consiliul UE, România a deţinut preşedinţia din umbră. Miniştrii Guvernului au participat la triourile pe dosarele importante aflate pe masa UE. Am abordat principalele provocări la nivel european, am vorbit despre Brexit, o provocare foarte importantă care a marcat preşedinţia austriacă şi care cu siguranţă va marca şi preşedinţia rotativă pe care o va deţine România. Am discutat despre cadrul financiar multianual şi chiar dacă opiniile sunt divergente pe anumite politici, pe anumite aspecte, aici mă refer la politica agricolă comună sau la politica de coeziune, se impune cooperare strânsă între România şi Austria. Am abordat şi teme legate de migraţie, de terorism care ştim că aşteaptă un răspuns nu numai de la România sau Austria, ci de la toate statele membre ale UE”, a afirmat Viorica Dăncilă, la finalul întrevederii.

Premierul şi-a arătat dorinţa de continuitate a colaborării dintre Austria şi România, în ciuda „opiniilor divergente” pe care cele două state le au despre unele situaţii.

„Ştiu ca opiniile sunt divergente, ştiu că suntem foarte divizaţi la nivel european. Este greu să găseşti o soluţie pentru situaţii diferite în statele membre, dar este de datoria noastră să găsim această soluţie. Sunt convinsă că această cooperare va continua şi i-am spus domnului cancelar că ne dorim această cooperare şi pe timpul preşedinţiei Consiliului UE deţinută de România. Am abordat şi cooperarea dintre România şi Austria. Ne dorim o cooperare în plan bilateral economic şi comercial mai bună. Am propus o cooperare sectorială între Ministerele noastre.Avem Ministere care cooperează foarte bine, dar sunt şi domenii precum IT sau cercetarea n care trebuie să facem eforturi suplimentare pentru a îmbunătăţi cooperarea dintre cele două ţări”, a adăugat Dăncilă.

În finalul discursului, Viorica Dăncilă l-a felicitat pe cancelarul austriac pentru rezultatele avute pe parcursul deţinerii preşedinţiei Consiliului UE de către Austria: „Îl felicit pe domnul cancelar pentru preşedinţie, pentru rezultate pe care le-a avut, pentru modul de abordare”.

România va prelua din ianuarie 2019 Preşedinţia rotativă a Consiliului UE de la Austria, pentru o perioadă de şase luni.

