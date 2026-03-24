Cartel Afla cere repornirea capacităților CE Oltenia pentru producția de energie

Cartel Alfa atrage marți atenția asupra unei situații „de o gravitate excepțională, generată de incoerența și lipsa de viziune a politicilor guvernamentale în domeniul energetic”.

În acest context, sindicaliștii cer repornirea capacităților CE Oltenia pentru producția de energie.

„Deciziile recente privind restructurarea accelerată a Complexului Energetic Oltenia nu doar că subminează securitatea energetică a României, dar contrazic flagrant angajamentele asumate la nivel european privind protejarea competitivității economice și gestionarea responsabilă a tranziției energetice”, arată Cartel Alfa într-un comunicat.

Potrivit sindicaliștilor, în lipsa unor alternative funcționale, eliminarea capacităților existente reprezintă un risc major pentru securitatea energetică.

Stoparea exportului de combustibil și gaze

De asemenea, sindicaliștii cer contractarea directă a energiei de către marii consumatori: „Solicităm reglementarea clară și imperativă a unui mecanism prin care marii consumatori industriali de stat sau privat, cât și companiile strategice pe din lista CSAT să poată contracta direct energia de la producători, eliminând distorsiunile generate de intermediari și reducând costurile finale”.

Cartel Alfa mai cere stoparea exportului de combustibil și gaze, în condițiile în care prioritatea trebuie să fie asigurarea necesarului național pentru cetățeni și economia națională, și reducerea TVA și a accizelor la combustibili: „Nivelul actual al taxării amplifică presiunea asupra economiei și populației. Reducerea fiscalității este o măsură urgentă pentru temperarea efectelor crizei energetice”.

Efecte sociale și economice devastatoare

„În timp ce la nivel european se susține necesitatea unei tranziții energetice graduale și echilibrate, la nivel național asistăm la: închideri accelerate de capacități energetice fără alternative viabile, disponibilizări masive, fără protecție socială reală, subfinanțarea deliberată a unor companii strategice. Aceste decizii nu reprezintă reforme, ci o dezindustrializare mascată, cu efecte sociale și economice devastatoare”, arată Cartel Alfa.

Sindicaliștii mai transmit că protestele deja declanșate, inclusiv forme extreme precum greva foamei, indică atingerea unui punct critic în relația dintre stat și cetățeni.