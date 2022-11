Cât îl costă pe un angajator român un muncitor adus din Sri Lanka

Cum poate recrutarea de personal NON EU să soluţioneze criza de angajaţi din Retail? Dacă în urmă cu câţiva ani, în relaţiile cu marii jucători din industria FMCG şi personalul recrutat din afara Europei se punea problema barierei lingvistice, iată că astăzi delegarea acestuia în magazine compensează orice impediment.

Pentru a contribui la soluţionarea lipsei de personal din Retail, antreprenorul român Eugen Saulea, fondatorul ESSA Group – unul dintre cei mai mari jucători din piaţa de trade marketing din ţară a angajat 137 de persoane din Sri Lanka, dintre care 57 au fost deja plasate în magazine, 44 vor ajunge în ţară în a doua parte a lunii noiembrie, iar restul de 36 în ianuarie 2023.

„Se ştie că România este o ţară de emigrare, iar posibilitatea de a recruta personal de la noi nu este una uşoară. Există mai multe avantaje în a delega personal NON EU. Totodată, Sri Lanka ultimului an este marcată de o instabilitate socială majoră, există revolte şi dezechilibre pe scena politică şi cel mai mult au de suferit cetăţenii simpli ai acestei ţări. ESSA încearcă să-i ajute pe aceşti oameni implicându-i în proiectele din România”, explică Eugen Saulea.

700 de dolari, costul net cu angajarea

De altfel, odată ajunşi aici, cetăţenii din Sri Lanka sunt trataţi cu omenie şi li se asigură tot ceea ce au nevoie pentru un început corect în România: bugete în avans pentru a le asigura hrana şi igiena personală. „Iar ei sunt foarte deschişi pentru joburile care li se alocă şi motivaţi. Totodată, sunt implicaţi în activităţile asumate şi se dovedesc flexibili în ceea ce priveşte programul de lucru”.

Costurile cu un angajat NON EU diferă în funcţie de ţara de provenienţă şi de calificare, adaugă Eugen Saulea. Un factor cheie în definirea acestuia este legat de uşurinţa cu care angajatul NON EU se poate exprima în limba engleză. De pildă, salariile pentru lucrătorii comerciali se situează între 450 şi 550 de dolari, la care se adaugă cazare obligatorie şi un buget de aproximativ 150 de dolari pentru cheltuielile cu masa.

„Costul direct net cu un angajat este de circa 700 de dolari, la care se pun şi contribuţiile aferente”, explică antreprenorul.

La ora actuală, ESSA Group este pionier în delegarea de personal NON EU pentru managementul spaţiilor de vânzare din marile lanţuri internaţionale. „În plus, suntem pionieri şi în ceea ce priveşte delegarea de personal NON EU în poziţii de lucrători comerciali – merchandiseri, pentru marii jucători din industria FMCG”, conchide antreprenorul.