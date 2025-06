Polonia pregătește evacuarea operelor de artă în caz de invazie rusă. Care este planul strategic de protejare a patrimoniului

Ministra Culturii, Hanna Wróblewska, a declarat pentru Financial Times că autoritățile nu mai pot funcționa sub „iluzia securității” atât timp cât Rusia continuă agresiunea militară asupra Ucrainei. Astfel, Polonia va colabora cu instituții internaționale pentru a asigura adăpost temporar pentru cele mai valoroase opere de artă poloneze, în eventualitatea unui conflict extins, scrie Financial Times.

Planul vizează evacuarea rapidă a obiectelor culturale din aproximativ 160 de instituții de stat, incluzând picturi, sculpturi, instrumente muzicale rare și cărți de patrimoniu. Muzeele private vor fi și ele incluse în acest efort național de protejare a identității culturale. Proiectul urmează să fie finalizat până la sfârșitul anului și face parte dintr-o strategie mai largă de securitate a guvernului condus de premierul Donald Tusk.

Evacuarea operelor de artă din Polonia în caz de invazie rusă este coordonată de Maciej Matysiak, fost colonel și expert în contrainformații militare. Acesta conduce acum un departament special de criză în cadrul Ministerului Culturii, cu 40 de angajați specializați în gestionarea situațiilor de urgență.

Inițiativa se bazează și pe experiența acumulată după invazia rusă din 2022, când Polonia a ajutat Ucraina să salveze o parte din patrimoniul cultural. Unele opere ucrainene sunt încă păstrate în siguranță pe teritoriul polonez.

Wróblewska subliniază importanța documentării precise, astfel încât lucrările evacuate să poată fi revendicate ulterior. Totodată, Polonia continuă eforturile de recuperare a operelor de artă furate în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial – aproximativ 20 de piese fiind restituite anual din Germania, SUA și alte state.

Evacuarea operelor de artă din Polonia în caz de invazie rusă a fost discutată și la reuniunea informală a miniștrilor culturii din UE, desfășurată în aprilie la Varșovia. Țările baltice susțin inițiativa, având planuri similare de protecție culturală în caz de urgență.

„Nu este posibil să evacuăm totul. Fiecare muzeu trebuie să decidă ce opere intră în categoria de prioritate absolută”, a spus ministra.