Ce dividende ar putea plăti anul viitor companiile listate la Bursa de Valori Bucureşti şi incluse în BET - estimările TradeVille

Investitorii de la Bursa de Valori Bucureşti pun un accent semnificativ în alegerea com­paniilor din portofoliul lor în funcţie de dividendele pe care acestea le oferă, iar această dinamică este în linie cu tiparul investitorului, care în cazul bursei locale este pe termen lung.

Un număr de 16 companii din cele 20 incluse în indicele de referinţă BET ar putea acorda anul viitor din profiturile anului 2024 dividende cu randamente de la 0,7% în cazul Electrica (EL) până la 7,3% cum este cazul Hidroelectrica (H2O), potrivit unor calcule realizate de TradeVille.

„De-a lungul anilor, companiile din indicele BET au oferit dividende extrem de atrăgătoare şi se pare că nici în 2025 nu vor dezamăgi. Uitându-ne la cele 16 companii care estimăm că vor oferi dividende la anul, media randamentelor calculată la preţul actual este de aproximativ 3.9%. Chiar dacă la prima vedere nu pare un randament foarte mare, fiind sub oferta Fidelis care urmează şi sub inflaţia estimată pentru anul viitor, este important de luat în considerare şi contextul din acest an. Într-un an caracterizat până în prezent de o scădere a profiturilor generată de impozitul pe cifra de afaceri, scăderea preţului la petrol, un consum ceva mai mic şi o volatilitate extremă din cauza alegerilor pe plan local şi internaţional, companiile din selecţia noastră vor recompensa investitorii cu dividende care pot depăşi în anumite cazuri chiar şi 7%“, spune Alexandru Dobre, deputy CEO al TradeVille, pentru ZF.