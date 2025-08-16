Air Canada a anulat sute de zboruri în contextul grevei însoțitorilor de zbor

Sindicatul Canadian al Angajaților Publici (CUPE), care reprezintă cei 10.000 de însoțitori de zbor ai Air Canada, se află în poziție legală de grevă începând de sâmbătă, întrucât miercuri a depus un preaviz de grevă. Astfel, greva a început întrucât comapnia nu a ajuns la un acord cu sindicatul.

Până vineri seară, Air Canada anunțase deja anularea a 623 de zboruri, afectând peste 100.000 de pasageri, iar pentru sâmbătă au fost anulate toate cele 700 de zboruri efectuate de Air Canada.

Pe lângă cererile salariale, sindicatul solicită plata muncii efectuate la sol, inclusiv în timpul procesului de îmbarcare.

Air Canada a oferit ca salariu mediu pentru un însoțitor senior 65.000 de dolari americani până în 2027, însă CUPE a respins oferta, considerând-o sub nivelul inflației și al pieței. S-a încercat gestionarea conflictului prin arbitraj extern, însă sindicatul a refuzat această metodă.