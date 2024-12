Ce spune un antreprenor bucureştean, care a ajuns să lucreze cu marile branduri, după o injecţie de bani europeni: E chiar foarte uşor să iei fonduri VIDEO

Emilia Popa Dolis, fondatoarea Emblema Retails Solutions, a pornit o fabrică de sacoşe din hârtie în judeţul Prahova, iar unul dintre clienţii săi este Uber Eats din Franţa. Primele probleme de care s-a lovit acesta la început a fost lipsa de know how, paşii necesari deschiderii unui astfel de business şi nevoia de finanţare pe care a rezolvat-o cu bani europeni.

„M-am gândit să fac o fabrică de sacoşe de hârtie, de când se tot vehicula că o să iasă plasticul. Mă întrebam de unde să fac rost de bani, de unde să încep, de unde know how? După pandemie, am aplicat pentru finanţare europeană şi e chiar uşor” a spus Emilia Popa Dolis, fondatoarea Emblema Retails Solutions, în cadrul emisiunii ZF 15 minute cu un antreprenor.

Fabrica a fost deschisă în urmă cu opt luni, iar jumătate din suma necesară investiţiei a venit din fonduri europene nerambursabile. Investiţia se ridică la aproximativ un milion de euro.

„Am obţinut 450.000 euro nerambursabili. Am deschis fabrica în 2024 în ianuarie. Locaţia este Prahova şi deci avem o fabrica de sacoşe de hârtie la Puchenii Mari„ a mai spus fondatoarea Emblema Retails Solutions la ZF 15 minute cu un antreprenor.