Cea mai mare distribuire de cash din istoria Bursei de Valori Bucureşti. Fondul Proprietatea împarte dividende record de 8 miliarde de lei

Fondul Proprietatea (FP) ar urma să scoată în toamnă din cufere, pentru 19.000 de acţionari, 8,06 mld. lei sub formă de dividende, adică echivalentul a aproape 80% din active de pe urma exit-ului istoric la Hidroelectrica (H2O) şi totodată cea mai mare distribuire de cash din istoria Bursei de Valori Bucureşti, cu un randament de 79% la preţul acţiunii din ziua publicării convocatorului.

Cea mai mare parte, aproximativ 64,5% (5,2 mld. lei), au direcţia România, fiind împărţiţi de investitorii instituţionali, cei de retail şi Ministerul Finanţelor, în timp ce aproape 22,3% (1,8 mld. lei) se duc la investitorii străini – cei instituţionali, cei de retail şi The Bank of New York Mellon, banca depozitar pentru certificatele de depozit care au la bază acţiuni suport.

Investitorii instituţionali români, care au 37,45% din capitalul social subscris şi vărsat, au atribuiţi 3 mld. lei, iar aici intră şi cele şapte fonduri de pensii private Pilon II, care însumează circa 30% (2,4 mld. lei).

Micii investitori români au 21,13% din FP, ceea ce înseamnă că retailul ar urma să primească circa 1,7 mld. lei, în timp ce Ministerul Finanţelor deţine aproape 6%, echivalentul a aproximativ 480 mil. lei.

Marii investitori străini au o deţinere de 11,72%, ceea ce înseamnă peste 944 mil. lei ca dividende, iar persoanele fizice nerezi­dente au 3,02%, respectiv dividende de circa 243 mil. lei. Mai sunt 821 de milioane de acţiuni proprii achiziţionate de FP în cadrul celor de-al 13-lea şi al 14-lea programe de răscumpărare, echivalentul a 13,2% din total, pentru care nu se calculează dividende, iar The Bank of New York Mellon, acţionar cu 7,51%, ar avea circa 605 mil. lei. La sumele menţionate se aplică şi impozitul pe dividende de 8%.

Propunerea pentru data de înregistrare a acţionarilor este pe 8 septembrie, iar termenul ex-date ar fi pe 7 septembrie.

Plata propriu-zisă a dividendelor ar urma să aibă loc pe 29 septembrie.

Marcel Murgoci, director de tranzacţio­nare al Estinvest, a spus pentru ZF că investitorii se întreabă ce fac după trecerea datei de înregistrare pentru dividendul de 1,4942 lei, care va antrena şi o corecţie pe măsura cotaţiei acţiunilor: „Calculele tre­buie individualizate de fiecare investitor în parte în funcţie de preţul mediu de achiziţie, de avantaje, de costuri. Este o scădere importantă. Calculele se complică pentru cei care au acţiuni din titlurile de conversie, unde veniturile sunt neimpozabile”.

„Nu este o decizie uşoară şi generală. Nu vorbim de cei care nu au acţiuni FP, ci de cei care au“, spune Murgoci.