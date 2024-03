CEC Bank a avut în 2023 un profit net estimat de 515 milioane lei, în creştere cu 15%

„2023 a fost încă un an de creştere şi transformare pentru CEC Bank, un an care ne-a reconfirmat poziţia de bancă puternică, stabilă, incluzivă, capabilă să facă faţă oricăror provocări prezente şi viitoare. Ne-am majorat activele cu 35% faţă de perioada similară a anului trecut, ceea ce ne-a propulsat în topul primelor trei bănci din piaţă. Am pus bazele grupului financiar prin achiziţia pachetului de 99,993% din capitalul social al Fondului de Garantare a Creditului Rural (FGCR), am menţinut ritmul de transformare şi digitalizare şi am emis cu succes un nou pachet de obligaţiuni în cadrul Programului Multianual EMTN. Am continuat să fim unul dintre cei mai importanţi finanţatori ai economiei româneşti, atât pentru companii mari şi IMM, cât şi pentru persoane fizice, şi am rămas una dintre băncile care au prioritizat incluziunea financiară şi am demarat iniţiative pentru consolidarea principiilor ESG în organizaţia noastră. Am încredere că anul 2024, an în care CEC Bank împlineşte 160 de ani de când este parte din viaţa românilor, va fi încă o etapă de succes în îndeplinirea obiectivelor planului nostru strategic”, a declarat Bogdan Neacşu, Preşedinte CEC Bank, citat de Ziarul Financiar.

Veniturile nete operaţionale au crescut cu 11% faţă de anul 2022, până la 2 miliarde lei.

Banca şi-a îmbunătăţit eficienţa operaţională prin controlul strict al cheltuielilor de funcţionare (amortizare, cheltuieli administrative, personal etc.) care au crescut cu 7% faţă de perioada similară a anului precedent, în timp ce rata inflaţiei în acest interval a fost de 6,6%.

Valoarea brută a creditelor în sold acordate clienţilor se ridică la 33,2 miliarde lei, în creştere cu 8% faţă de perioada similară din 2022, în timp ce depozitele atrase de la clienţi au crescut cu circa 39% faţă de sfârşitul anului trecut, până la 72,7 miliarde lei.

În 2023, banca a acordat peste 58.000 de credite noi, cu o valoare cumulată de aproximativ 10,5 miliarde de lei. Creditele nou acordate în 2023 clienţilor corporate sunt în valoare de peste 8,5 miliarde de lei, din care 3,4 miliarde de lei au fost acordate clienţilor nou intraţi în portofoliul băncii.

Agricultura a avut cea mai mare creştere în portofoliul CEC Bank, fiind al doilea domeniu finanţat de către bancă, soldul creditelor şi angajamentelor de finanţare a crescut până la 5,1 miliarde de lei (+ 26% faţă de decembrie 2022).

În plus, peste 48.000 de români, persoane fizice, au luat credite de 1,9 miliarde lei, destinate investiţiilor imobiliare sau concretizării altor proiecte personale.

În acelaşi timp, CEC Bank a ajuns pe locul 5 în topul băncilor dealeri primari pe piaţa titlurilor de stat la finalul anului 2023.

Numărul clienţilor care au accesat produse de creditare prin fluxuri 100% sau parţial digitale (canal online şi reţeaua de unităţi teritoriale) s-a dublat faţă de anul 2022, la fel şi numărul celor care au accesat pachete de produse şi servicii online.

Rata fondurilor proprii totale se situa la un nivel de 24,2%, la sfârşitul lui 2023, în scădere uşoară faţă de finalul anului 2022 (24,7%). De asemenea, banca înregistrează o poziţie solidă din punct de vedere al lichidităţii, valoarea indicatorului LCR fiind 353,45%, în creştere semnificativă faţă de valoarea înregistrată în 2022 (268,3% - date auditate).

Rata creditelor şi avansurilor neperformante (potrivit definitiei ABE) a scăzut de la 4,4% la 4,1% în decembrie 2023.

Rata de rentabilitate a capitalurilor (ROE) a fost de 11,83%, marcând o creştere semnificativă faţă de rata de rentabilitate înregistrată în anul 2022 (10,95%), datorită creşterii veniturilor operaţionale şi controlului cheltuielilor de funcţionare. De asemenea, rata de eficienţă a activităţii bancare (C/I) s-a îmbunătăţit de la 54% la decembrie 2022 la 50,5% la decembrie 2023.