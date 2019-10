Cel mai bine vândut produs Volkswagen nu sunt maşinile, ci... un cârnat

În timp ce mii de maşini rulează, în fiecare zi, pe liniile de producţie la sediul Volkswagen, un grup de măcelari germani se agită în jurul unei mese, la prânz, pentru a inspecta, mirosi şi degusta cu grijă un produs diferit: cârnaţii currywurst.

Currywurst - în esenţă, un bratwurst la grătar într-un amestec de ketchup şi pulbere de curry - este unul dintre cele mai populare alimente din Germania, scrie publicaţia OZY.

Created in postwar Berlin in 1949, currywurst originated as a “poor man’s steak,” cobbled together using sausages, canned tomatoes and curry powder. Today, it’s a popular street food across Germany that this recipe hopes you can enjoy at home. https://t.co/cyEWEKhxGu pic.twitter.com/hKuLAWHFpV