Sistemul judecătoresc chinez încearcă să găsească moduri prin care să condamne activităţile asociate cu spaţiul crypto, scrie Coindesk.

Analiştii pieţei estimează că vor fi emise mai multe interpretări judiciare în viitorul apropiat, spune jurnalistul Colin Wu, citând revista politică Caijing.

