Cine este Ionuț Dumitru, posibila propunere pentru fotoliul de premier a lui Nicușor Dan

Apare un nume surpriză de premier tehnocrat pentru a atenua tensiunea dintre cele patru partied ce vor la guvernare. Nicușor Dan ar putea veni, potrivit mai multor surse, cu propunerea Ionuț Dumitru.

Posibila propunerea tehnocrata a lui Nicușor Dan pentru fotoliul de premier al României, Ionuț Dumitru, a fost primită cu entuziasm de specialiștii în economie.

Aceștia comentează că Ionuț Dumitru are competențele necesare pentru a acoperi cu profesionalism funcția de premier al României.

„Ionuț Dumitru are o carieră strălucită atât ca analist economic, cât și ca profesor universitar. Este un membru marcant al unui grup de analiști economici români de talie internațională.

Însă, ceea ce îl poate recomanda ca premier, în această perioadă extrem de complicată pentru economia României, este abilitatea sa de a înțelege cum funcționează finanțele și economia țării.

Experiența sa de fost președinte al Consiliului Fiscal, acea instituție care arbitrează bugetele statului, descrie o competență strălucită în analiza nu doar a estimărilor privind evoluția economiei, a veniturilor sau a cheltuielilor, ci și o abilitate de a indica vulnerabilități, de a avertiza asupra riscurilor și de a recomanda soluții.

Multe dintre avertismentele sale date pe când conducea Consiliul Fiscal au fost depășite de realitate, din păcate.

De exemplu, în 2019, Dumitru avertiza că avem o structură a cheltuielilor bugetare „neprietenoasă cu creșterea economiei pe termen lung”. Și observăm acum că avea dreptate.

În esență Ionuț Dumitru are o capacitate analitică excepțională, consolidată de o cunoaștere aprofundată a situației economice globale.

A criticat cu argumente politica fiscală și a indicat precis și punctual greșelile și riscurile, însă, constant, a oferit soluții de rezolvare a problemelor”, comentează jurnalistul economic Lidia Moise pentru Mediafax.

Este considerat unul dintre cei mai competenți economiști ai țării

Ionuț Dumitru a absolvit Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori și are un master în „Strategii și Politici Financiar-Monetare” din cadrul Școlii Doctorale de Finanțe-Băncă (DOFIN).

Este doctor în economie la Academia de Studii Economice București, domeniul Finanțe.

Este profesor universitar la Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, Catedra de Monedă din cadrul Academiei de Studii Economice București.

Ionuț Dumitru este vicepreședinte al Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România (AAFBR), membră afiliată la EFFAS (The European Federation of Financial Analysts Societies).

Are studii de specializare în macroeconomie și piețe financiare, cu profesori din universitățile partenere DOFIN și mai multe programe de training în management și piețe financiare.

Este autorul a peste 30 de articole în reviste cotate ISI (o revistă pentru care Thomson Reuters calculează şi publică factorul de impact în Journal Citation Reports).

A publicat opt cărți de specialitate în domeniul politicilor macroeconomice și managementului bancar.

S-a implicat în mai mult de 15 proiecte de cercetare-proiectare PHARE, PNII-IDEI, CEEX, CERES, Institutul European din România, Centrul Român de Politici Economice și CNCSIS.

Este membru al Asociației Române pentru Clubul de la Roma și SOREC (Societatea Română de Economie).

Ionuț Dumitru este considerat drept unul dintre puținii oameni care are abilitatea de a realiza o analiză fiscală riguros profesionistă. Specialiștii din domeniul economic îl consideră unul dintre cei mai competenți economiști pe care-i are România.