Cinematografe. Romania este singura ţară din Europa care a înregistrat în 2023 creştere în box office faţă de 2019

Numărul de spectatori, care vin special să vadă un film românesc, a crescut considerabil în 2023, marcând o revenire de excepţie comparativ chiar şi cu cifrele din 2018 (cel mai bun an dinaintea închiderii sălilor de proiecţie). Acest lucru subliniază impactul pozitiv al producţiilor locale asupra preferinţelor publicului şi dinamicii pieţei cinematografice:

„Primul film Vidra s-a lansat în 2019, pe 27 decembrie, practic am avut 3 zile din acel an, dar 3 zile în care am înregistrat peste 160 mii intrări. În anul de dinainte de Vidra, 2018, intrările la filme româneşti în cinema reprezentau 2% din box office-ul total, în 2023 filmele româneşti ocupă peste 20%, iar mai mult de jumatate din ele sunt la producţiile Vidra.” Alexandra Hash, CEO Vidra Productions

Din top 10 filme romaneşti cu cele mai mari încasări la box office, şapte sunt produse de Vidra Productions. Potrivit reprezentanţilor cinematografelor, această creştere este cea mai bună din teritoriile în care operează, din toată lumea.

“Aşa cum, după anii post-Revoluţie, Cinema City a redat românilor şansa de a merge la cinema cu o serie masivă de deschideri în toate oraşele importante din România, Vidra este unul dintre cele mai importante nume care au readus românilor filmul românesc, deschizându-le apetitul pentru producţiile autohtone atât de gustate, deschizând larg uşile cinematografelor inclusiv unui public cu totul nou, mult mai divers, care ajungea pentru prima data într-o sală de cinema. Când Hollywood era în grevă, producţia de film autohton mergea cu motoarele turate la maxim, generând pe bandă rulantă producţii de succes care luau cu asalt toate clasamentele, plasând România în topul ţărilor care nu doar egalau cifrele pre-pandemice, dar înregistrau creşteri spectaculoase comparativ cu acea perioadă.” Ioana Ionescu, Head of Marketing Cinemacity

Toate producţiile lansate de Vidra Productions s-au bucurat de succes în rândul publicului, conducând în box office. Recentul ,,Tati Part Time” a intrat direct pe locul întâi încă de la lansare. Producţia este de mai bine de şase săptămâni în topul box office-ului românesc, după ce peste 382.000 de oameni au venit la cinema să îl vadă.

,,A fost extrem de greu să penetrăm o piaţă necunoscută şi să creăm filme pentru publicul larg, însă nu ne-am lăsat şi am depus tot mai mult efort, de la producţie la producţie. Am învăţat din greşeli şi am încercat să ne îmbunătăţim la fiecare film. Mă bucur că pe parcurs i-am inspirat şi pe alţii şi le-am dat curajul să producă filme comerciale. Faptul că România este singura ţară care a avut creştere în 2023 faţă de 2019 doar demonstrează ce în urmă eram cu piaţa de film local şi că în prezent am reuşit să ajungem şi noi pe o linie de plutire şi să mergem la cinema şi la film românesc”, completează Matei Dima, scenarist şi producător

Producţiile locale, din ce în ce mai competitive, au dus şi la schimbarea profilului cinefilului, mărturisesc directorii cinematografelor comerciale.

“Producătorii locali au devenit mai îndrăzneţi, sunt acum mai concentraţi pe rezultatele de box office şi sunt mai dornici să concureze cu producţiile de la Hollywood. Şi chiar concurează dacă ne uităm la rezultatele filmului “Teambuilding” sau la recenta lansare “Tati part-time”. Suntem mari susţinători ai producţiilor locale şi credem cu tărie că industria cinematografică naţională se poate dezvolta şi poate evolua doar cu un conţinut local constant, puternic şi competitiv.” - Harry Antonopoulos, Managing Director al Cineplexx România si Grecia

Iar 2024 se anunţă la fel de promiţător pentru industria românească de film. Casa de producţie Vidra Producţion anunţă lansarea altor trei filme de lung-metraj.

,,În ultimii 5 ani au fost 10 producţii lansate în cinema sub egida Vidra Productions şi abia ne-am încălzit. Faptul că am descoperit un public care râde la acelaşi glume la care râdem şi noi şi că reuşim să atingem sufletele oamenilor prin umor este cea mai mare satisfacţie pe care o putem cere. Vidra pregăteşte producţii noi şi variate în 2024, pentru toate tipurile de public doritor să evadeze într-o sală de cinema.” Spune Alexandra Hash, CEO Vidra Productions

În portofoliul Vidra Productions se regăsesc producţii remarcabile precum "Teambuilding", "Haita de Acţiune", "Miami Bici" 1&2, "5GANG- Un altfel de Crăciun", "Romina, VTM" şi "Tati Part Time", care continuă să atragă un public numeros şi să contribuie la consolidarea şi dezvoltarea industriei cinematografice româneşti.