Serviciile poștale din mai multe țări europene nu vor mai trimite anumite colete în SUA, pe fondul taxelor vamale

Mai multe servicii poștale din țările din Europa vor înceta să mai trimită colete în SUA din momentul intrării în vigoare, la sfârșitul lunii, a noilor tarife pentru importul de mărfuri cu o valoare mai mică de 800 de dolari.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Unsplash
Diana Nunuț
24 aug. 2025, 07:25, Economic

Această decizie a fost luată de serviciile poștale naționale din Franța, Spania, Germania și Marea Britanie. Ele au anunțat că vor suspenda temporar serviciile de expediere către SUA începând de săptămâna viitoare, pentru a se pregăti pentru noile măsuri, scrie POLITICO.

Decizia este una temporară, până când serviciile poștale vor găsi soluții practice pentru astfel de expedieri. Cu toate acestea, scrisorile și coletele care au o valoare de sub 100 de dolari nu vor fi vizate de această decizie.

În timp ce serviciul poștal Bpost din Belgia a întrerupt livrările încă din această săptămână, serviciul poștal național din Spania va menține decizia „strict pentru perioada necesară adoptării măsurilor operaționale necesare pentru a îndeplini noile obligații ale Statelor Unite”.

Unele servicii poștale au criticat Statele Unite pentru faptul că nu au avut suficient timp la dispoziție pentru a implementa noile reguli.

„În ciuda discuțiilor cu serviciile vamale americane, operatorilor poștali nu li s-a acordat timp pentru a se organiza și a asigura dezvoltările IT necesare pentru a se conforma noilor reguli stabilite”, a declarat La Post din Franța, potrivit presei franceze.

În luna iulie, Washington și Bruxelles au stabilit un tarif de 15% pentru majoritatea produselor expediate din UE. Din 29 august, mărfurile internaționale sub 800 de dolari care anterior erau scutite de tarifele americane vor fi taxate la vamă începând cu 29 august.