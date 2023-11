Ciucă, după anunţul Moody’s: Aceşti indicatori arată că România are o economie robustă

Aceşti indicatori arată că România are o economie robustă, care a făcut faţă provocărilor din ultimul an şi are capacitatea de creştere sustenabilă în anii următori, susţine Nicolae Ciucă, după de agenţia Moody’s a reconfirmat ratingul de ţară Baa3 pentru datoria pe termen lung.