Prima pagină » Știri externe » SUA: Trump anunță un tarif de 100% pentru importurile de cipuri semiconductoare

Președintele Donald Trump a declarat miercuri că intenționează să impună un tarif de 100% pentru toate cipurile semiconductoare importate.
Sursa foto: Aaron Schwartz/CNP via ZUMA Press Wire
Petre Apostol
07 aug. 2025, 06:13, Economic

Această măsură ar putea duce la scumpirea produselor electronice, a automobilelor, a electrocasnicelor și a altor bunuri esențiale în era digitală.

El a precizat că această taxă nu se va aplica companiilor care au făcut angajamente ferme pentru producția de cipuri pe teritoriul american sau care sunt în proces de construire a facilităților de producție în SUA, potrivit Reuters.

Măsura vizează stimularea industriei interne de semiconductori, esențială pentru sectorul tehnologic, auto și electrocasnice.