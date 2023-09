Cei suficient de norocoşi pentru a pune piciorul pe terasa de pe acoperişul noului sediu al Core Club din Manhattan pot trăi iluzia palpitantă de a putea ajunge dincolo de Fifth Avenue şi de a atinge turnul aurit al clădirii Crown Building. Pentru o posibilă întâlnire nocturnă cu o Kardashian sau cu primarul Eric Adams – există Zero Bond, pe care un observator l-a numit „un club de noapte cu o suprapunere de membri”. Casa Cipriani a preluat un terminal de feribot Beaux Arts restaurat în South Street Seaport, reunind „o comunitate eclectică care împărtăşeşte plăcerile simple ale vieţii”, informează Financial Times, citat de Aleph News.

Carbone, grupul de restaurante newyorkez, se pregăteşte să deschidă un club privat la Hudson Yards, care este un fel de club de lux izolat de restul oraşului. San Vicente Bungalows, clubul privat de la Hollywood, este, de asemenea, în curs de amenajare.

Apoi, există Aman şi Casa Cruz, care se duelează pentru titlul de cele mai ostentativ de scumpe locaţii private din Manhattan. La Aman, o ramură a hotelului cu un minim de 1.950 de dolari pe noapte care s-a deschis recent în Crown Building, se pare că apartenenţa costă 200.000 de dolari în avans şi apoi 15.000 de dolari pe an.

„New York-ul iubeşte exclusivitatea”

Toate acestea se înscriu în siajul Soho House, care numără acum 20 de ani la New York. Anul trecut a deschis The Ned NoMad, care, aparent, nu se opune creativităţii, dar care nu este la fel de explicit orientat către membrii din industriile creative ca nava-mamă. Core îşi trage, de asemenea, provenienţa din epoca Bloomberg. Se reîmprospătează mutându-se într-un nou sediu cu patru etaje, de trei ori mai mare decât cel original din Midtown şi care oferă de toate, de la o bucătărie de testare şi săli de proiecţie până la un centru de „longevitate” care promite să împrospăteze pielea membrilor cu 10 ani.

