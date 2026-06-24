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CNIR anunță prima autostradă care se construiește în Harghita. Șoseaua va fi gata în 2028

Compania Națională de Investiții Rutiere anunță prima autostradă care se construiește în Harghita. Șoseaua va fi gata în 2028. Obiectivul va fi un sector din Autostrada Unirii.
CNIR anunță prima autostradă care se construiește în Harghita. Șoseaua va fi gata în 2028
Foto: Facebook/Asociația Pro Infrastructură
Petru Mazilu
24 iun. 2026, 15:21, Economic
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Compania Națională de Investiții Rutiere a aprobat miercuri proiectul lotului 1D Joseni-Ditrău al Autostrăzii A8 Târgu Mureș-Târgu Neamț.

Conform CNIR, este primul lot de autostradă care se construiește în Harghita, județ pe care Autostrada Unirii îl străbate de la Praid la Tulgheș pe o distanță de 83 de kilometri.

„Am avizat astăzi, în Consiliul Tehnico-Economic al CNIR, Proiectul pentru Autorizația de Construire (PAC) pentru întreaga lungime a lotului 1D Joseni-Ditrău, urmând să transmitem documentația Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pentru emiterea Autorizației de Construire, înainte de calendarul prevăzut în contract.

După ce aprobăm și Proiectul Tehnic de Execuție vom emite rapid Ordinul pentru începerea lucrărilor în această vară, astfel încât să profităm de sezonul favorabil construcțiilor”, a explicat directorul general al Companiei Naționale de Investiții Rutiere, Gabriel Budescu.

Ce se construiește în Harghita

Pe traseul lotului 1D vor fi construite „18 poduri și pasaje, trei ecoducte pentru permeabilitatea animalelor, un nod rutier la Joseni și o descărcare provizorie la Ditrău.”

Contractul pentru proiectarea și execuția lotului 1D Joseni-Ditrău (14,4 km) are o durată de 34 de luni, din care 10 luni pentru proiectare și 24 de luni pentru execuție. Etapa de proiectare a început în ianuarie 2026, a precizat CNIR.

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