Control la restaurantele cu specific asiatic din Bucureşti. Protecţia Consumatorului a acordat zeci de avertismente contravenţionale

Comisarii din cadrul ANPC au efectuat, pe 2 octombrie, 18 acţiuni de control pentru verificarea respectării prevederilor legale din domeniul protecţiei consumatorilor în restaurantele cu specific asiatic din Bucureşti, unde au acordat 26 de avertismente contravenţionale în valoare de 310.000 lei.

„Aşa cum am mai spus, în paralel cu verificarea activităţii operatorilor economici, vom proceda şi la evaluarea celei a comisarilor ANPC. Există informaţii în piaţă că unii dintre aceştia îşi «rotunjesc» veniturile în cadrul acţiunilor de control, motiv pentru care am declanşat o vastă acţiune de verificare, conretizata prin: suspendarea activităţii « de teren » pentru cei suspectaţi, preluarea ultimelor documente încheiate şi verificarea temeiniciei acestora, informarea instituţiilor anti corupţie pentru desfăşurarea de activităţi specifice, solicitarea publică de a nu încuraja ilegalităţile. Acţiunea începută pe 2.10 pare să întărească suspiciunile! Trei dintre colegii noştri nu au văzut deficienţele constatate ieri, sau într-un timp scurt, operatorii economici şi-au distrus afacerea...Interesant este că vorbim tot timpul de aceeaşi trei colegi! După ce au trecut prin concedii medicale discutabile, libere etc, unii încearcă să-şi suspende activitatea! Am cerut renunţarea la vechile obiceiuri, sau părăsirea instituţiei, dar pare cu nu sunt convingător!”, a declarat Horia Constantinescu, preşedintele ANPC.

Autoritatea precizează că au fost acordate şi 5 avertismente şi fost retrasă definitiv de la comercializare şi din circuitul consumului uman cantitatea de 1.211,92 kg produse alimentare, în valoare de 35.197,15 lei, pentru următoarele abateri: erau utilizate produse alimentare cu dată limita de consum depăşită; materiile prime nu erau însoţite de eticheta de produs de unde să rezulte principlalele elemente de identificare şi caracterizare şi documentele de provenienţă; condiţiile de depozitare ale alimentelor erau necorespunzătoare; schimbarea stării termice a produselor; în spaţiile de pregătire a preparatelor culinare se utilizau ustensile depreciate iar condiţiile igienice erau necorespunzătoare, respectiv paviment depreciat, pereţi cu urme de grăsime, hote murdare cu urme de grăsime arsă.

Cu ocazia acţiunilor de control desfaşurate s-a propus măsură complementară de închidere pe o perioada de până la 6 luni pentru 9 operatori economici.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.