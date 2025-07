Organizatorii turneului de la Wimbledon și-au prezentat oficial scuze după ce sistemul electronic de arbitraj a fost oprit

All England Club, organizatorul prestigiosului turneu de la Wimbledon, a transmis scuze oficiale după ce sistemul electronic de arbitraj a fost dezactivat din greșeală în timpul unui game din meciul dintre Anastasia Pavliucenkova și Sonay Kartal.

Incidentul a avut loc în turul al patrulea, pe Terenul Central.

Pavliucenkova a reclamat faptul că i-a fost „furat” un game, după ce un rever al britanicei Kartal a ieșit în afara terenului, dar nu a fost semnalat ca atare, iar sistemul electronic nu a intervenit.

Arbitrul de scaun, Nico Helwerth, a fost nevoit să ia deciziile pe cont propriu, neștiind că tehnologia fusese dezactivată.

Inițial, organizatorii au pus problema pe seama unei „erori de operator”, însă ulterior au confirmat că sistemul fusese oprit din greșeală pe partea de teren a serverului, pentru un singur game.

În acest interval, trei mingi nu au fost corect analizate de tehnologie.

„Ne-am cerut scuze jucătoarelor implicate”, a transmis un purtător de cuvânt al All England Club. „Continuăm să avem încredere deplină în acuratețea tehnologiei de urmărire a mingii. În acest caz, a fost vorba de o eroare umană, motiv pentru care am revizuit complet procedurile și am făcut modificările necesare.”