US Open debutează cu un nou turneu de dublu mixt. Alcaraz și Raducanu fac echipă

Potrivit The Independent, US Open inaugurează marți o nouă probă de dublu mixt, programată pe cele mai importante arene, Arthur Ashe și Louis Armstrong, și programată să se desfășoare pe 19 și 20 august.

Evenimentul aduce la start nume mari din tenis, dar formatul său, care a lăsat deoparte specialiștii de dublu, a stârnit numeroase controverse.

Printre cele mai așteptate meciuri se numără cel al perechii formate din Carlos Alcaraz și Emma Raducanu, care îi vor înfrunta pe Jack Draper, actualul număr 1 britanic, și Jessica Pegula, favoriții principali.

Participarea lui Jannik Sinner rămâne însă sub semnul întrebării.

Italianul, liderul clasamentului mondial, s-a retras duminică din finala de la Cincinnati după doar câteva game-uri, invocând probleme de sănătate.

Sinner și-a cerut scuze fanilor și a precizat că prioritatea sa este refacerea în vederea probei de simplu de la US Open, fiind așteptată o retragere oficială din competiția de dublu mixt.