Demonstrații pro-palestiniene la meciul Norvegia – Israel

Câteva sute de persoane au demonstrat și și-au exprimat sprijinul pentru cauza palestiniană sâmbătă la Oslo, în cadrul meciului dintre Israel și Norvegia pentru calificarea la Campionatul Mondial de fotbal, au relatat jurnaliștii AFP.

Activiștii au desfășurat pentru scurt timp un steag palestinian gigantic și un banner mare pe care scria „Lăsați copiii să trăiască” în interiorul stadionului Ullevaal, unde doar câteva zeci de fani israelieni puteau fi văzuți fluturând steagul țării lor și un banner pe care scria „Lasă mingea să vorbească!”.

Un activist pro-palestinian a fost dat afară cu forța din tribune.

Se auzeau fluierături în timpul imnului național israelian, iar jucătorii israelieni au fost huiduiti înainte de meci.

Cu câteva ore înainte de meci, sute de oameni au participat la o demonstrație pro-palestiniană la Oslo, scandând „Palestina liberă” pentru a protesta împotriva „genocidului” Israelului.

Mulți demonstranți purtau șaluri keffiyeh palestiniene atârnate peste umeri și fluturau steaguri palestiniene în timp ce se adunau în centrul orașului înainte de a mărșălui spre stadion.

Au fost aprinse rachete de fum, dar atmosfera a rămas calmă.