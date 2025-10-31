Tulkarem cere comunității să tragă Israelul la răspundere pentru atacurile din Cisiordania

Guvernatorul din Tulkarem, Abdullah Kmeil, a acuzat Israelul că încalcă dreptul internațional prin extinderea operațiunilor militare în taberele de refugiați Tulkarem și Nur Shams și a cerut intervenția comunității internaționale.

Guvernatorul din Tulkarem, Abdullah Kmeil, a criticat decizia Israelului de a prelungi până la 31 ianuarie operațiunile militare din taberele de refugiați Tulkarem și Nur Shams, aflate în Cisiordania ocupată.

Potrivit agenției palestiniene Wafa, oficialul a afirmat că această decizie demonstrează „disprețul Israelului față de dreptul internațional” și duce la „prelungirea crimelor comise împotriva locuitorilor forțați să își părăsească casele”.

Kmeil a făcut apel la comunitatea internațională și la organizațiile pentru drepturile omului să intervină pentru a opri atacurile asupra guvernoratului Tulkarem și asupra taberelor de refugiați, cerând tragerea la răspundere a autorităților israeliene pentru „agresiunea continuă” asupra populației palestiniene.