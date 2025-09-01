Flotila Global Sumud, cu Greta Thunberg la bord, se întoarce la Barcelona din cauza vremii nefavorabile

Flotila Global Sumud, compusă din zeci de ambarcațiuni cu activiști pro-palestinieni și ajutoare umanitare a revenit luni în portul Barcelona din cauza unei furtuni, informează Reuters.

O flotilă cu ajutor umanitar destinat populației din Fâșia Gaza la bordul căreia se află activiști precum Greta Thunberg și actorul Liam Cunningham a plecat duminică spre enclava palestiniană, însă luni s-a întors din cauza vremii nefavorabile.

Organizația Global Sumud Flotilla Mission a transmis: „Am efectuat o probă pe mare și apoi ne-am întors în port pentru a permite furtunii să treacă. Asta a însemnat să amânăm plecarea noastră pentru a evita riscul unor complicații cu bărcile mai mici”, adăugând că vântul ajunge să bată cu 56 de km/h.

Flotila, compusă din câteva zeci de bărci, are ca obiectiv spargerea blocadei impuse de Israel asupra Fâșiei Gaza și de a livra sprijin umanitar populației palestiniene.

Oficialii israelieni consideră inițiativele de acest fel drept propagandă în sprijinul grupării Hamas și insistă că obiectivul blocadei este prevenirea intrării de armament.