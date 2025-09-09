Carlos Alcaraz, lăudat de Ferrero după titlul de la US Open: A jucat perfect împotriva lui Sinner

„La Wimbledon, Carlos a jucat cum voia Sinner şi am realizat că nu trebuie să se repete acea situaţie. Ne-am pregătit foarte bine pentru finala cu Jannik. Carlos a jucat acum la 100%, a fost o partidă perfectă. Am urmărit câteva meciuri şi am notat detalii precise pe care să le punem în practică. Sunt foarte mândru de el”, a spus Ferrero, potrivit Gazzetta dello Sport.

Antrenorul a subliniat că pregătirea a inclus două săptămâni de antrenament intensiv, concentrat pe strategia de joc împotriva lui Sinner şi pe perfecţionarea serviciului, care a devenit o armă importantă pentru Alcaraz în 2025.

„La US Open, Carlos a cedat serviciul doar de trei ori în tot turneul, menţinând 98 din 101 game-uri de serviciu, un record comparabil doar cu cel al lui Sampras la New York”, a explicat Ferrero.

Ferrero a adăugat că, deşi Alcaraz are un potenţial uriaş şi poate câştiga multe titluri, succesul trebuie construit pas cu pas: „Nu putem lua nimic de-a gata. Totul se obţine prin muncă, aşa cum a făcut în ultimele săptămâni. Trebuie să ne concentrăm pe fiecare zi şi să muncim pentru a fi pregătiţi pentru Australian Open”.