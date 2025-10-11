Coco Gauff o învinge pe Paolini în seturi consecutive și ajunge în finala de la Wuhan

Coco Gauff a supraviețuit sâmbătă unei bătălii de voințe împotriva lui Jasmine Paolini și a ajuns în finala turneului de tenis de la Wuhan Open pentru prima dată în cariera sa, potrivit AFP.

Americana cap de serie numărul trei pierduse toate cele trei întâlniri pe care le-a avut cu Paolini în 2025, dar a întors situația cu o victorie cu 6-4, 6-3, asigurându-se o confruntare finală cu campioana en-titre Aryna Sabalenka sau cu favorita numărul șase Jessica Pegula.

„A fost 3-0 anul acesta, dar cred că meciurile noastre directe sunt egale acum”, a spus Gauff despre palmaresul ei împotriva italiencei Paolini.

Jucătoarea în vârstă de 21 de ani s-a calificat în a cincea finală WTA 1000 din cariera sa și a treia în 2025.

Pentru Paolini, o cursă pentru titlu la Wuhan i-ar fi asigurat un loc în finala WTA de luna viitoare de la Riyadh.

Ocupând în prezent locul opt în cursa spre finala WTA, Paolini va trebui să-și obțină calificarea la unul dintre cele două turnee rămase ale sezonului, la Ningbo sau Tokyo, în următoarele două săptămâni.