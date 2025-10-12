Coco Gauff o învinge pe Jessica Pegula şi câştigă turneul Wuhan Open

Gauff, în vârstă de 21 de ani, a câştigat al doilea titlu al anului, după ce a câştigat French Open pe zgură, iar acum are 11 titluri în carieră, transmite AP.

Pegula, în vârstă de 31 de ani a învins-o în semifinale pe Aryna Sabalenka, clasată pe primul loc. Dar de data aceasta a pierdut avântul şi a ratat al 10-lea titlu din carieră, Gauff devenind a doua americancă care a câştigat titlul la Wuhan, după Venus Williams în 2015.

A fost a şaptea lor întâlnire din carieră şi prima într-o finală. Pegula conduce cu 4-3 la general împotriva lui Gauff, cu care a câştigat mai multe titluri WTA la dublu.