Alcaraz revine în competiție după succesul de la US Open, fiind liderul echipei Europei la Laver Cup

Yannick Noah preia rolul de căpitan al Team Europe, înlocuindu-l pe Bjorn Borg, iar Andre Agassi devine noul căpitan al Team World, succedându-i lui John McEnroe. Europenii, campioni en-titre după succesul de la Berlin, au câștigat cinci dintre primele șapte ediții, în timp ce Team World a triumfat ultima dată în America de Nord, la Vancouver în 2023. Competiția este co-creată de legenda tenisului mondial Roger Federer.

Lipsa numărului doi mondial Jannik Sinner și a superstarului Novak Djokovic (locul 4) nu diminuează forța echipei europene, care îi include, pe lângă liderul mondial Alcaraz, și pe Alexander Zverev (Germania), Holger Rune (Danemarca), Casper Ruud (Norvegia), Jakub Mensik (Cehia) și Flavio Cobolli (Italia). Mensik vine după un sezon excelent, ajutând Cehia să se califice în finalele Cupei Davis.

Alcaraz a sosit la San Francisco luni, etalând noua sa culoare de păr platinum, celebrând astfel victoria de pe 7 septembrie din finala US Open împotriva lui Sinner. Spaniolul va debuta în competiție în meciul de dublu al serii de vineri, alături de Mensik, împotriva perechii Taylor Fritz și Alex Michelsen din Team World.

Retrageri importante

Team World a suferit retrageri importante înaintea turneului, ale americanilor Ben Shelton, Tommy Paul și Frances Tiafoe, însă încă rămâne cu jucători din top 10, precum Taylor Fritz și Alex de Minaur, alături de talente precum Alex Michelsen și Joao Fonseca, brazilianul de 19 ani fiind cel mai tânăr jucător care va evolua vreodată în Laver Cup. Fonseca va deschide seara de vineri contra lui Cobolli.

Programul zilei de vineri include trei meciuri de simplu și unul de dublu, fiecare câștigând câte un punct. Sâmbătă, fiecare meci va aduce două puncte, iar duminică, toate partidele vor valora trei puncte. Echipa care atinge prima 13 puncte va cuceri trofeul.

Casper Ruud va deschide competiția împotriva lui Reilly Opelka, de la ora 23:00.