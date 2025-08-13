Alcaraz atinge borna de 50 de victorii în sezon și se califică în optimile Cincinnati Open

Conform Reuters, spaniolul Carlos Alcaraz, a trecut marţi de Hamad Medjedovic în două seturi, 6-4, 6-4 şi a atins turul al treilea la Cincinnati Open, ajungând la 13 victorii consecutive în turneele ATP Masters 1000.

Într-un meci dificil, Alcaraz a fructificat trei din cele şapte mingi de break şi a profitat de cele 38 de greşeli neforţate comise de adversar, faţă de doar 18 ale sale.

Medjedovic, a încercat să scurteze schimburile în manşa secundă, reuşind mai multe lovituri direct câştigătoare (25 faţă de 16 ale lui Alcaraz), dar fără a putea schimba soarta partidei.

„Ştiam că e un jucător puternic, cu serviciu bun, şi am încercat să-l fac să alerge cât mai mult,” a spus Alcaraz.

Campion la Monte Carlo şi Roma, ibericul îl va întâlni în optimi pe italianul Luca Nardi, în drumul spre al optulea titlu Masters 1000 al carierei.