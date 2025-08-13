Prima pagină » Sport » Alcaraz atinge borna de 50 de victorii în sezon și se califică în optimile Cincinnati Open

Alcaraz atinge borna de 50 de victorii în sezon și se califică în optimile Cincinnati Open

Carlos Alcaraz l-a învins pe sârbul Hamad Medjedovic cu 6 -4, 6 - 4, obţinând a 50-a victorie a sezonului şi calificarea în optimile Cincinnati Open, într-o zi marcată de căldură sufocantă şi întreruperi din cauza ploii.
Alcaraz atinge borna de 50 de victorii în sezon și se califică în optimile Cincinnati Open
Rareș Mustață
13 aug. 2025, 07:29, Sport

Conform Reuters, spaniolul Carlos Alcaraz, a trecut marţi de Hamad Medjedovic în două seturi, 6-4, 6-4 şi a atins turul al treilea la Cincinnati Open, ajungând la 13 victorii consecutive în turneele ATP Masters 1000.

Într-un meci dificil, Alcaraz a fructificat trei din cele şapte mingi de break şi a profitat de cele 38 de greşeli neforţate comise de adversar, faţă de doar 18 ale sale.

Medjedovic, a încercat să scurteze schimburile în manşa secundă, reuşind mai multe lovituri direct câştigătoare (25 faţă de 16 ale lui Alcaraz), dar fără a putea schimba soarta partidei.

„Ştiam că e un jucător puternic, cu serviciu bun, şi am încercat să-l fac să alerge cât mai mult,” a spus Alcaraz.

Campion la Monte Carlo şi Roma, ibericul îl va întâlni în optimi pe italianul Luca Nardi, în drumul spre al optulea titlu Masters 1000 al carierei.