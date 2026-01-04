Se schiază la Sinaia, doar la Cota 2000

Administratorii domeniului schiabil din Sinaia au anunțat duminică dimineața că schiul este posibil doar în zona Cota 2000, unde temperaturile au coborât la –9 grade, cerul este acoperit, iar vântul suflă moderat. Telescaunul din Valea Dorului a început programul cu public în jurul orei 09.30 și va funcționa până la ora 16.00, în funcție de evoluția condițiilor meteo. Telescaunul din Valea Soarelui a pornit cu întârziere.

Zi bună de schi la Sinaia

Sunt deschise toate pârtiile din golul alpin, bătute în cursul dimineții, cu strat nou de zăpadă aflat în depunere. Schiorii pot coborî pe pârtiile Lăptici 1 și 2, Soarelui 1 și 2, Dorului, Panoramic și Varianta, toate situate în golul alpin. Operatorul Gondola Sinaia recomandă prudență din cauza zăpezii proaspete.

Zone închise pentru siguranță

Accesul în afara pârtiilor amenajate este strict interzis. Drumul de Vară, Carpul, Papagalul și Târlele sunt trasee neamenajate pentru schi pe timp de iarnă. De asemenea, toate variantele de coborâre de la Cota 2000 spre 1400 sunt închise din cauza riscului mare, stratul de zăpadă fiind pufos și fără bază.

Turiștii sunt îndemnați să rămână exclusiv pe pârtiile deschise din Valea Soarelui și Valea Dorului.

Sinaia: ninge la 1000 și 1400 de metri

Funcționarea instalațiilor a fost afectată de condițiile din teren. Gondola Carp a pornit cu întârzieri succesive din cauza vântului și a unor probleme de cadențare, după intervenția echipelor tehnice la piloni.

La altitudini mai joase, ninge atât la Cota 1400, cât și la Cota 1000, unde gondola și telecabina funcționează pentru transportul turiștilor conform programului afișat.

Poiana Brașov: gondola a pornit cu întârziere

În Poiana Brașov, telegondola a pornit târziu, din cauza vântului puternic din zona Ruia. Duminică dimineața erau operaționale doar telecabinele Capră Neagră și Kanzel, telescaunul Ruia, precum și teleschiurile Bradul și Stadion, potrivit Primăriei Brașov.