Poiana Brașov: S-au deschis pârtiile din zona superioară a masivului Postăvaru

O parte din pârtiile din zona superioară a masivului Postăvaru sunt deschise de vineri.
Cosmin Pirv
02 ian. 2026, 09:28, Life-Inedit

Potrivit Primăriei Brașov, se schiază în zona superioară a pârtiilor Lupului și Drumul Roșu, cu ieșire spre stația telescaunului Ruia, precum și pe pârtiile Kanzel și Doamnei, cu ieșire în Drumul Roșu, apoi către telescaunul Ruia.

De asemenea, în partea inferioară se schiază pe pârtiile pentru începători Bradul și Stadion.

Autoritățile anunță că funcționează următoarele mijloce de transport pe cablu: Telegondola, Telecabina Capra Neagră, Telescaun Ruia, Teleschiurile Stadion și Bradul.

Pârtiile pentru începători Bradul și Stadion au fost deschise încă de marți, 30 decembrie 2025.

