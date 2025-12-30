Prima pagină » Life-Inedit » Se schiază în Poiana Brașov. Pârtiile Bradul și Stadion au fost deschise

De marți se schiază în Poiana Brașov. Au fost deschise pârtiile pentru începători Bradul și Stadion.
Se schiază în Poiana Brașov. Pârtiile Bradul și Stadion au fost deschise
Foto: Primăria Brașov
Cosmin Pirv
30 dec. 2025, 11:24, Life-Inedit

De marți, brașovenii și turiștii care acum deprind tainele schiului au la dispoziție cele două pârtii pentru începători: Bradul și Stadion, au anunțat reprezentanții Primăriei Brașov.

Aceștia susțin că lucrează în continuare la pregătirea pârtiilor din partea superioară a masivului, astfel încât din primele zile ale anului viitor să poată și cei mai avansați să se bucure de schi sau snowboard.

Autoritățile au anunțat luni că, din cauza vântului, în ultimele zile nu au putut fi folosite instalațiile de producere a zăpezii artificiale.

Conform reprezentanților primăriei, cea mai mare parte a zăpezii de pe domeniul schiabil este artificială, stratul de zăpadă naturală fiind de doar 5 cm.

În anumite zone, din cauza vântului, acest strat a fost spulberat. Astfel, porțiuni din mai multe pârtii, cum ar fi intrarea pe pârtia Doamnei; platoul de deasupra Zidului Mare; Drumul Roșu, platoul de la lac și sub lac; îmbarcare Telescaun; Lupului, sub S-ul mic si deasupra S-ului mare – ieșirea spre Telescaun – au fost dezgolite de zăpada căzută.

Având în vedere că vântul s-a mai domolit, vom începe producerea de zăpadă artificială pe toate pârtiile din partea superioară”, anunțau autoritățile.

Tot de marți a fost pusă în circulație linia sezonieră de transport 60, care circulă pe traseul Silver Mountain – Poiana Mică – Poiana Brașov – Telecabină.

