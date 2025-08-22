Superliga Feminină de fotbal, la debut: duel între campioana și vicecampioana sezonului trecut

Sezonul 2025/2026 al Superligii Feminine de fotbal debutează în acest weekend, sâmbătă fiind programat meciul inaugural, cu duelul dintre primele două clasate ale sezonului trecut, Farul Constanța și Csikszereda.

Campioana en-titre, Farul Constanța, întâlnește vicecampioana și câștigătoarea Cupei României, FK Csikszereda, sâmbătă, de la ora 12:00, într-un meci de debut ce va da tonul sezonului. Farul vine după un sezon perfect, neînvinsă, cu multe schimbări în lot, iar Csikszereda a pregătit strategii noi și vine cu un nou antrenor pe bancă.

Nikoleta Boycheva, jucătoare Farul, a declarat: „Ne-am pregătit foarte bine, suntem optimiste și așteptăm suportul fanilor pentru un start perfect”.

De partea cealaltă, Szilvia Szeitl, antrenoare Csikszereda, a spus: „Nu ne temem de nimeni. Ne concentrăm pe jocul nostru și suntem încrezătoare că putem pleca cu 3 puncte”.

Celelalte trei partide ale etapei inaugurale sunt programate duminică:

Politehnica Timișoara – „U” Olimpia Cluj, ora 13:00

Atletic Olimpia Gherla – CS Gloria Bistrița, ora 15:00

CSM Unirea Alba Iulia – Vasas Femina, ora 17:00