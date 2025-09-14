Superliga: FK Csikszereda și FCSB au terminat la egalitate, scor 1-1

Campioana României nu se regăsește nici în fața echipelor aflate în lupta pentru retrogradare.

Roș-albaștrii au început mai bine. Daniel Bîrligea a șutat periculos în minutul 16, iar zece minute mai târziu David Miculescu l-a pus din nou la încercare pe portarul Eduard Pap. Gazdele au avut și ele o ocazie prin Bakos, în minutul 33.

În repriza a doua, roș-albaștrii au deschis scorul în minutul 55: corner executat de Florin Tănase și lovitură de cap a lui Malcom Edjouma. Egalarea a venit în minutul 82, când Alexandru Pantea a deviat nefericit mingea în propria poartă.

Mamadou Thiam a avut ultima ocazie pentru FCSB, în minutul 86, însă Pap a reținut.

În urma acestui rezultat, FCSB ocupă locul 12 în clasament, cu 7 puncte, iar FK Csikszereda se află pe poziția a 15-a, cu 3 puncte.

Echipele de start

Csikszereda: Pap – Bloj, Hegedus, Palmeș, Paszka – Vegh, Veres – Santos, Bakos, Szabo – Dolny

Rezerve: Kajan, Dusinszki, Celic, Gergely, Simon, Kelemen, Eppel, Szilagyi, Andrezly, Csuros, Szalay, Jebari

Antrenor: Robert Ilyes

FCSB: Târnovanu – Cercel, Graovac, Alhassan, Pantea – Olaru, Lixandru – Miculescu, Tănase, Cisotti – Bîrligea

Rezerve: Zima, Crețu, Alibec, Kiki, Edjouma, Politic, Chiricheș, Toma, Ngezana, Tavi Popescu, Stoian, Thiam.

Antrenor: Elias Charalambous