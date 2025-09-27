Superliga. UTA Arad remizează cu Csikszereda, deşi a evoluat o jumătate de meci în 10 oameni

Meciul a fost marcat de eliminarea atacantului Marius Coman, de la gazde, care a primit al doilea cartonaş galben în minutul 44, lăsând UTA să joace întreaga parte secundă în inferioritate numerică.

Cu toate acestea, arădenii au dominat jocul, având ocazii importante prin Alin Roman şi Valentin Costache, fără a reuşi să spargă defensiva oaspeţilor. În minutul 70, Iacob a ratat una dintre cele mai mari ocazii ale partidei, lovind bara din interiorul careului.

UTA Arad rămâne pe locul 7, cu 16 puncte acumulate în 11 etape (şapte remize, cele mai multe din campionat), în timp ce Csikszereda se menţine pe locul 15, cu 5 puncte, încă aşteptând prima victorie în primul sezon în Superligă.

Partida a fost urmărită de 5.972 de spectatori.