Iga Swiatek câștigă Cincinnati Open și devine favorita pentru US Open

Conform The Athletic, Iga Swiatek a triumfat luni seară la Cincinnati Open, după ce a trecut în două seturi de Jasmine Paolini, 7- 5, 6-4, într-o finală intensă disputată la Mason, Ohio.

Este al 24-lea titlu din cariera polonezei și al 11-lea de categorie WTA 1000, ceea ce o readuce pe locul 2 mondial și o apropie de liderul clasamentului, Aryna Sabalenka.

Pe un teren încins de căldura verii americane, Świątek a arătat din nou soliditate și răbdare, revenind de la 0-3 în primul set și reușind să își impună ritmul în momentele cheie.

Paolini a avut șanse să întoarcă meciul, reușind mai multe break-uri, însă campioana de la Wimbledon a rămas constantă și a închis partida cu un as, celebrând cu exuberanță succesul.

Pentru Swiatek, acesta este primul trofeu pe hard din martie 2024, când câștiga la Indian Wells.

După o perioadă dificilă, în care a pierdut locul 1 mondial și nu a reușit să câștige titluri între Roland Garros 2024 și Wimbledon 2025, poloneza traversează acum un moment de formă excelent, cu 18 victorii în ultimele două luni și doar două înfrângeri.