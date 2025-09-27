Iga Swiatek demolează wildcard-ul chinez Yuan Yue și avansează la China Open

Iga Swiatek a trecut fără probleme în runda a treia la China Open, învingând-o pe jucătoarea Yuan Yue cu 6-0, 6-3 într-un meci dominat complet de poloneza numărul doi mondial.

Swiatek a câștigat primul set fără să piardă niciun game, stabilind rapid controlul asupra meciului, informează AFP.

Yuan Yue, clasată pe locul 110 mondial și beneficiară a unui wildcard, a jucat mai bine în setul secund încurajată de publicul de acasă, dar nu a putut să schimbe cursul partidei.

În runda următoare, Swiatek o va întâlni pe columbiana Camila Osorio (locul 83 WTA), care a trecut de rusoaica Anna Kalinskaya cu 6-1, 4-6, 6-4.

Poloneza este cap de serie numărul unu la Beijing după retragerea lui Aryna Sabalenka din cauza unei accidentări. Swiatek vine la China Open după victoria de la Seul și caută să repete succesul din 2023, când a câștigat prestigiosul turneu WTA 1000. Anul trecut a ratat competiția din motive personale, ulterior aflându-se că acceptase o suspendare de o lună pentru dopaj.

Alte rezultate notabile: Mirra Andreeva (Rusia) a învins-o pe Zhu Lin (China) cu 6-2, 6-2, iar Emma Navarro (SUA) a trecut de Elena-Gabriela Ruse (România) cu 6-3, 7-6.