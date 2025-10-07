Iga Swiatek a obținut a 60-a victorie din 2025, după un debut autoritar la turneul WTA de la Wuhan

Poloneza Iga Swiatek (cap de serie nr. 2 și locul 2 mondial) s-a calificat în turul al treilea al turneului WTA 1000 Wuhan Open, după o victorie clară în faţa cehoaicei Maria Bouzková, scor 6-1, 6-1, într-un meci disputat marți și încheiat în 79 de minute. Este a 60-a victorie a polonezei în 2025.

Swiatek a dominat schimburile, câștigând 31 din 51 de puncte și reuşind şase break-uri în fața cehoaicei. Poloneza o va întâlni în runda următoare pe învingătoarea din duelul dintre Belinda Bencic (cap de serie 13) și Elise Mertens.

Sportiva în vârstă de 24 de ani a sosit la Wuhan după eliminarea surprinzătoare din turul al patrulea de la Beijing, dar a oferit o replică fermă pe teren. Prin succesul din China, Swiatek a ajuns la 60 de victorii în 2025, devenind prima jucătoare din acest secol care reuşeşte această performanţă pentru al patrulea an consecutiv.

Swiatek, deținătoare a trei titluri în 2025 (Wimbledon, Cincinnati, Seul), a comentat la final: „Sunt multe turnee pe care le câștigi și apoi săptămâna următoare pierzi. E dezamăgitor, e greu să câștigi mereu și să fii constant. Nu îmi propun etape anume, încerc pas cu pas să joc cât mai bine”.

Poloneza are acum 31 de victorii consecutive în meciurile de debut la turnee (performanţă apropiată de recordul Martinei Hingis) şi 100 de victorii în meciuri în două seturi în doar 153 de partide, cifre care subliniază consistenţa ei la cel mai înalt nivel al circuitului WTA.