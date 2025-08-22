Tragerea la sorți a Cupei Mondiale 2026 va avea loc la Kennedy Center din Washington, anunță Trump

„Este cel mai mare, probabil cel mai mare eveniment sportiv, cred eu”, a declarat Trump în cadrul unui eveniment la Biroul Oval, la care au participat președintele FIFA, Gianni Infantino, și vicepreședintele JD Vance, potrivit AP.

Statele Unite vor co-găzdui turneul alături de Canada și Mexic, pentru prima dată cu 48 de echipe naționale, față de 32 în edițiile precedente. Tragerea la sorți va stabili grupele Cupei Mondiale și meciurile fiecărei echipe în faza grupelor.

Infantino a spus că toate cele 48 de echipe vor juca „104 meciuri într-o lună”, comparându-le cu „104 Super Bowl-uri” (finala campionatului de fotbal american – NFL). Trump a preluat metafora, adăugând: „Este ca și cum am avea multe Super Bowl-uri într-o perioadă scurtă, pentru că fiecare dintre aceste meciuri este, practic, un Super Bowl. Unele dintre ele chiar mai mari”.

Trump a afirmat că Kennedy Center „va oferi un start fenomenal și vom fi implicați”. Când a fost întrebat dacă el va extrage efectiv numele echipelor, nu a răspuns direct și a lăsat decizia președintelui FIFA, spunând că Infantino „este șeful”.

Alegerea locului este semnificativă, deoarece Trump a preluat controlul asupra Kennedy Center, instalându-se ca președinte al consiliului și înlocuind membrii cu susținători loiali, sugerând chiar că ar dori ca locația să fie redenumită „Trump/Kennedy Center”.

Președintele a mai subliniat că măsurile de securitate vor fi sporite pentru eveniment, prin mobilizarea Gărzii Naționale și federalizarea poliției din Washington, pentru a asigura siguranța participanților.

Într-o notă inedită, Infantino a adus cu el în Biroul Oval trofeul Cupei Mondiale, permițându-i lui Trump să-l atingă, deși superstițiile spun că acest lucru poate aduce ghinion echipei înainte de câștigarea turneului. Trump a numit trofeul „o piesă frumoasă de aur” și a glumit că l-ar putea expune în Biroul Oval.