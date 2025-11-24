Prima pagină » Sport » HC Buzău, în prima urnă la tragerea la sorți pentru optimile EHF European Cup

Echipa de handbal masculin HC Buzău și-a aflat, luni, potențialii adversari din optimile de finală ale EHF European Cup, fiind anunțate urnele pentru tragerea la sorți, programată marți, de la ora 12:00, la Viena (Austria).
HC Buzău, în prima urnă la tragerea la sorți pentru optimile EHF European Cup
sursă foto: HC Buzău
Petre Apostol
24 nov. 2025, 16:17, Sport

HC Buzău 2012 a fost repartizată în prima urnă la tragerea la sorți. Runda a treia a EHF European Cup 2025/26 s-a încheiat în weekend, stabilind lista completă a formațiilor calificate în optimile competiției.

Reprezentanta României intră în faza optimilor în urnă 1, alături de formațiile: HCB Karviná (Cehia), Olympiacos SFP (Grecia), GRK Ohrid (Macedonia de Nord), Runar Sandefjord (Norvegia), RK Celje Pivovarna Laško (Slovenia – fostă câștigătoare a EHF Champions League), RK Trimo Trebnje (Slovenia), Nilüfer BSK (Turcia).

Conform formatului competiției, fiecare echipă din urna 1 va întâlni o formație din urna secundă, fără restricții de țară.

În urna a 2-a au fost repartizate următoarele echipe: HC Izvidac (Bosnia și Herțegovina – semifinalistă în sezonul trecut), RK Konjuh Zivinice (Bosnia și Herțegovina), HC Dukla Praha (Cehia), SKKP Handball Brno (Cehia), BK-46 (Finlanda), Balatonfüredi KSE (Ungaria), MOL Tatabánya KC (Ungaria), Beșiktaș JK (Turcia).

Manșa tur a optimilor de finală este programată pe 14/15 februarie 2026, iar manșa retur, pe 21/22 februarie 2026

Câștigătoarele celor opt dueluri vor avansa în sferturile de finală, programate în martie/aprilie 2026.

HC Buzău, actualul lider din campionatul României, se află la prima participare în cupele europene. Clubul din Buzău s-a calificat în optimile de finală ale EHF European Cup după dubla victorie cu Maccabi Tel Aviv (Israel), în tur scor 36–33, iar în retur, la Buzău, scor 40–33.