HC Buzău a fost repartizată în prima urnă valorică. Conform regulamentului, fiecare echipă din urna 1 a fost împerecheată cu una din urna a 2-a, fără restricții geografice.

Adversara din Bosnia și Herțegovina, RK Konjuh Zivinice, a trecut de echipa italiană Raimond Sassari, în runda a treia, după o victorie cu 36-28 în deplasare și o remiză, pe teren propriu, scor 28-28.

În campionat, Konjuh Zivinice ocupă locul 5, cu 9 puncte obținute în opt meciuri disputate: 4 victorii și o remiză. Echipa din Zivinice se află la cinci puncte de actualul lider, Vogosca.

HC Buzău se află la prima participare în cupele europene. Echipa buzoiană a avansat în optimi, după ce a trecut, în turul precedent, de Maccabi Tel Aviv (Israel), cu scorurile 36-33 în deplasare și 40-33 acasă.

HC Buzău este liderul actual al campionatului intern, având un parcurs remarcabil în sezonul 2025/26, cu 6 victorii din 7 partide disputate. Este singura echipă neînvinsă din campionat.

Manșa tur este programată pe terenul echipei bosniace, pe 14/15 februarie 2026, iar returul se va disputa o săptămână mai târziu, pe 21/22 februarie, la Buzău.

Programul complet al optimilor de finală:

Olympiacos SFP (Grecia) – BK-46 (Finlanda)

HC Izvidac (Bosnia și Herțegovina) – RK Trimo Trebnje (Slovenia)

GRK Ohrid (Macedonia de Nord) – HC Dukla Praha (Cehia)

SKKP Handball Brno (Cehia) – Nilüfer BSK (Turcia)

HCB Karviná (Cehia) – Balatonfüredi KSE (Ungaria)

Tatabánya KC (Ungaria) – Runar Sandefjord (Norvegia)

RK Celje Pivovarna Laško (Slovenia) – Beșiktaș JK (Turcia)

RK Konjuh Zivinice (Bosnia și Herțegovina) – HC Buzău 2012 (România)

Câștigătoarele celor opt dueluri vor accede în sferturile de finală, programate în lunile martie și aprilie 2026.