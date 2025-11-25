Prima pagină » Sport » HC Buzău întâlnește formația bosniacă RK Konjuh Zivinice, în optimile EHF European Cup

HC Buzău întâlnește formația bosniacă RK Konjuh Zivinice, în optimile EHF European Cup

HC Buzău 2012 va întâlni formația bosniacă RK Konjuh Zivinice în optimile de finală ale EHF European Cup, sezonul 2025/26, potrivit tragerii la sorți efectate marți, la Viena (Austria).
HC Buzău întâlnește formația bosniacă RK Konjuh Zivinice, în optimile EHF European Cup
sursă foto: HC Buzău
Petre Apostol
25 nov. 2025, 14:40, Sport

HC Buzău a fost repartizată în prima urnă valorică. Conform regulamentului, fiecare echipă din urna 1 a fost împerecheată cu una din urna a 2-a, fără restricții geografice.

Adversara din Bosnia și Herțegovina, RK Konjuh Zivinice, a trecut de echipa italiană Raimond Sassari, în runda a treia, după o victorie cu 36-28 în deplasare și o remiză, pe teren propriu, scor 28-28.

În campionat, Konjuh Zivinice ocupă locul 5, cu 9 puncte obținute în opt meciuri disputate: 4 victorii și o remiză. Echipa din Zivinice se află la cinci puncte de actualul lider, Vogosca.

HC Buzău se află la prima participare în cupele europene. Echipa buzoiană a avansat în optimi, după ce a trecut, în turul precedent, de Maccabi Tel Aviv (Israel), cu scorurile 36-33 în deplasare și 40-33 acasă.

HC Buzău este liderul actual al campionatului intern, având un parcurs remarcabil în sezonul 2025/26, cu 6 victorii din 7 partide disputate. Este singura echipă neînvinsă din campionat.

Manșa tur este programată pe terenul echipei bosniace, pe 14/15 februarie 2026, iar returul se va disputa o săptămână mai târziu, pe 21/22 februarie, la Buzău.

Programul complet al optimilor de finală:

Olympiacos SFP (Grecia) – BK-46 (Finlanda)

HC Izvidac (Bosnia și Herțegovina) – RK Trimo Trebnje (Slovenia)

GRK Ohrid (Macedonia de Nord) – HC Dukla Praha (Cehia)

SKKP Handball Brno (Cehia) – Nilüfer BSK (Turcia)

HCB Karviná (Cehia) – Balatonfüredi KSE (Ungaria)

Tatabánya KC (Ungaria) – Runar Sandefjord (Norvegia)

RK Celje Pivovarna Laško (Slovenia) – Beșiktaș JK (Turcia)

RK Konjuh Zivinice (Bosnia și Herțegovina) – HC Buzău 2012 (România)

Câștigătoarele celor opt dueluri vor accede în sferturile de finală, programate în lunile martie și aprilie 2026.