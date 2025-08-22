Superliga: Rapid București învinge în deplasare pe Metaloglobus, în etapa a șaptea

Elevii lui Costel Gâlcă au început bine, dar s-au văzut nevoiți să apere cu dinții avantajul în fața unei echipe curajoase pregătite de Mihai Teja.

Giuleștenii au deschis scorul în minutul 15. Christensen a trimis un șut modest de la marginea careului, însă Caramalău a respins greșit, iar Grameni a profitat și a trimis simplu în poartă. Cinci minute mai târziu, tabela s-a modificat din nou: Koljic a finalizat elegant o acțiune construită de Dobre și Christensen, ducând scorul la 2-0.

Metaloglobus nu a cedat și a reintrat în joc înainte de pauză. În minutul 43, Ely Fernandes a profitat de o poziționare greșită a lui Stolz și a reluat în plasă centrarea excelentă a lui Sava, stabilind scorul pauzei: 1-2.

Partea secundă a fost dominată de formația lui Teja, care a împins constant jocul spre poarta lui Aioani. Rapid a fost nevoită să se retragă și să mizeze pe contraatacuri, dar a ratat ocazii importante prin Koljic și Dobre. În ultimele minute, gazdele au pus presiune totală, însă defensiva giuleșteană a rezistat.

În fața celor 2.432 de spectatori, majoritatea rapidiști, echipa din Giulești a reușit să-și treacă în cont a treia victorie din campionat și se menține pe locul secund în clasament, cu 15 puncte, la un punct de prima clasată, Universitatea Craiova, care va juca duminică în etapa 7, pe teren propriu, cu Petrolul Ploiești.

Metaloglobus rămâne cu un singur punct acumulat, ocupând penultima poziție, a 15-a.